MBI is op weg naar 100% elektrisch, aldus Marcel Bettonvil, Algemeen Directeur bij MBI De Steenmeesters. Afgelopen woensdag 9 februari 2022 is op de vestiging in Aalst het nieuwe wissel- en laadstation van elektrische heftrucks geopend. MBI is continu bezig in het kader van duurzaamheid, zo zijn als eerste op de vestiging Kampen alle diesel-heftrucks vervangen door elektrische heftrucks, daarna was Veghel aan de beurt, nu ook Aalst en straks volgt ten slotte ook Nieuw-Lekkerland. Dit jaar zal de laatste heftruck vervangen worden waardoor er ongeveer 220 ton CO2 op jaarbasis wordt gereduceerd.

Opening wissel- en laadstation

Uiteraard is voor dit project in Aalst een speciale opening geweest voor het nieuwe wissel-laadstation. Samen met de familie Van der Meijden en Erwin Aarts (Directeur Supply Chain en ICT MBI) heeft Marcel Bettonvil (Algemeen Directeur MBI) het lintje doorgeknipt en daarmee het station officieel geopend. Daarnaast waren bij de opening ook diverse leveranciers aanwezig; Motrac, Peinemann Carer, JKB, Enersys en Van Eck Electro.

Snel laden en wisselen

Binnen het wissel- en laadstation staan zeven grote batterijen die worden opgeladen voor gebruik. De batterijen voor de heftrucks hebben elk een capaciteit om 8 uur mee te rijden, precies voldoende voor een shift. Een batterij hoeft dus maar één keer per dag gewisseld te worden, tegelijk met de ploegwissel. Zo kan de heftruckchauffeur de hele dag rijden op één batterij. Binnen het station is ook een bord aanwezig welke aangeeft welke batterij als eerst klaar is voor gebruik. De batterijen zijn bovendien eenvoudig en snel te verwisselen.

Op het station liggen zonnepanelen die de batterijen van de heftrucks mede voorzien van voldoende stroom. MBI breed kunnen alle fabrieken en stroomvoorzieningen worden voorzien van groene stroom door middel van twee windmolens en zonnepanelen.

Volledig over op elektrische heftrucks

Voor het terrein in Aalst zijn verschillende elektrische heftrucks geleverd. Deze nieuwe trucks zijn geselecteerd op basis van veiligheid en duurzaamheid. Veilig voor de Steenmeesters die erin rijden, efficiënt voor de interne logistiek en beter voor het milieu. De trucks zijn geleverd door specialistische partners van MBI: Motrac, Peinemann Carer en JKB.

Door Motrac zijn verschillende lepel- en klemtrucks geleverd. De Linde E50 elektrische trucks hebben een hefvermogen van bijna 5 ton, zijn ergonomisch en uitgerust met een reeks veiligheidscomponenten en -functies die de bestuurder, lading en infrastructuur beschermen tegen schade. De trucks zijn daarnaast laag in energieverbruik, hebben een lange batterijduur en korte laadtijden. Hierdoor zijn de trucks maximaal inzetbaar voor de interne logistiek.

Via Carer is een elektrische heftruck geleverd, model Carer A80-1100X. Deze heeft een basis capaciteit van maar liefst 8 ton op 1.100 mm lastzwaartepunt. In combinatie met de nieuwe JKB dubbele stenenklem kunnen er 2 pakketten gepakt worden van totaal 4.500 kg. De truck is uitgerust met verschillende veiligheidsopties zoals curve control, waarbij de heftruck automatisch langzamer gaat rijden bij een scherpe bocht. Daarnaast is de truck zuinig voor maximale inzetbaarheid. De Carer A serie is in 96 Volt met grote energiepakketten uitgevoerd, waarmee het ca. 12 uur effectief inzetbaar is. Hiermee kan dus gemakkelijk één shift worden gereden. Het wisselen van de batterij kan binnen slechts vijf minuten en de verwisselde batterij is volledig geladen binnen 8 uur. Door de inzet van deze elektrische heftruck wordt jaarlijks ca. 53.000kg CO2 uitstoot bespaard. Andrew McGillivray (Commercieel Directeur Carer): “MBI heeft daadkracht laten zien door te kiezen voor een milieuvriendelijke oplossing voor de heftrucks. De opzet van het nieuwe laadstation is een mooi voorbeeld voor de betonindustrie.”