In het klimaatakkoord is bepaald dat er per 2025 in minimaal dertig Nederlandse steden een zero-emissiezone geldt. Om deze zones in te mogen rijden moeten voertuigen volledig elektrisch zijn of op waterstof rijden. Het doel is uitstootloos wegverkeer in 2050. Reden genoeg voor het Brabantse bedrijf MBI om samen per partners een start te maken met volledig emissieloos bouwtransport. MBI De Steenmeesters, Bouwvervoer en Shell Recharge Solutions hebben de handen ineengeslagen om een 100% elektrische vrachtwagen zo efficiënt mogelijk te laten rijden. De elektrische vrachtwagen is sinds kort te bewonderen op de Nederlandse wegen. Na iedere rit wordt deze vrachtwagen opgeladen door een snellader bij MBI op de vestiging Veghel (Noord-Brabant).

Opening laadstation

Op woensdag 12 april is de opening van de eerste laadpaal bij MBI geweest. Hiermee is een eerste stap gezet naar duurzaam transport voor de bouwsector. De afgelopen twee weken is er gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen ten opzichte van de standaard voertuigen. Een uitdaging betreft de inzet van de E-truck tegenover de standaard diesel trucks is de actieradius (+/-250 km). De inzet van de E-truck zal dan ook zijn op basis van bijladen tijdens het laden van vracht vanaf Veghel. In de toekomst wordt er gekeken om ook laadpalen te plaatsen op de andere vestigingen van MBI in Kampen, Aalst en Nieuw-Lekkerland.

E-truck

De chauffeur van MBI’s vervoerspartner Bouwvervoer vervoert dagelijks met veel trots 120 ton MBI-producten met een 100% elektrische vrachtwagen, gespoten in MBI kleuren. Transport zonder emissie en duurzaam voor milieu en omgeving. Geen geluidsoverlast tijdens het rijden, laden en lossen voor omgeving en de chauffeur, door de inzet van de elektrische kraan. De Volvo FH-electric is volgens de Bouwvervoer norm voorzien van alle extra veiligheidsopties waardoor de chauffeur veilig werkt. En de krachtige 498 kW (678pk) aandrijving zorgt voor vlot vervoer. Voor Bouwvervoer is de 100% elektrische kraanwagen een mooie aanvulling op alternatieve brandstoffen zoals HVO100 en BioLNG. Op deze wijze beweegt Bouwvervoer samen met MBI en Shell Recharge Solutions naar een CO2 en emissievrije toekomst.

Het bereik en de snellaadfunctie van de Volvo FH-electric maken een normale werkdag zonder bezettingsverlies mogelijk. De vrachtwagen wordt tijdens het beladen bijgeladen, en tijdens het rijden wordt de laadkraan bijgeladen. Onnodige meerkosten worden hierdoor voorkomen.

Snellader

De snellader is succesvol geïnstalleerd op de MBI-vestiging in Veghel, wat een mijlpaal markeert in duurzaam transport voor de bouwsector. De Shell Recharge snellader kan een gelijkstroom (DC) uitgangsvermogen leveren tot 300 kW met 2x HPC-connectoren en parallel opladen van 150 kW per connector. Met een funderingsdiepte van 1 m, een gewicht van 700 kg en afmetingen van 2 m x 0,7 m, is de snellader robuust en geschikt voor drukke logistieke en transportcentra. Deze krachtige lader levert maximaal 240 kW vermogen aan de Volvo FH Electric Truck, die een batterij capaciteit heeft van 540 kWh. Voorafgaand aan de installatie werd een routeanalyse en conceptueel ontwerp uitgevoerd door Shell Recharge Solutions. Hierbij is rekening gehouden met het leveren van voldoende vermogen door de lader, om in de dagelijkse operationele behoeften van de vrachtwagen te voorzien. Om de veiligheid te waarborgen, is de installatie uitgerust met aanrijdbeveiliging in de vorm van een verhoogde betonnen sokkel en bollards op de hoeken. Er is ook een tilt-sensor geïnstalleerd in de lader om extra elektrische veiligheid te bieden in geval van een ongeval. De lader is verbonden met het Shell Recharge Solutions backoffice, dat zorgt voor extern beheer en onderhoud van laadsessies, real-time monitoring en betalingsverwerking. Met deze installatie leidt Shell Recharge samen met MBI en Bouwvervoer de weg naar duurzaam transport voor de bouwsector.

MBI Duurzaamheidsbeleid

Het is de missie van MBI om samen met partners een mooiere, comfortabelere en duurzamere leefomgeving te creëren als het gaat om gevels, straten, tuinen en interieur. Verantwoord ondernemen betekent dat MBI ernaar streeft om goed te zijn voor mens én milieu. Hier hoort een actief duurzaamheidsbeleid bij. Deze stap richting emissieloos transport is in lijn met de inspanningen die MBI levert voor een duurzame toekomst.