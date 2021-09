Max&Bien lanceert nieuw assortiment vegan kaas bij Jumbo Foodmarkt

Jumbo Foodmarkt is de eerste supermarkt met het nieuwe assortiment van Max&Bien. Vanaf zaterdag 2 oktober liggen vegan kaaswielen, saladeblokjes en een vegan kaasfondue van de Amsterdamse startup in de schappen bij Jumbo Foodmarkt Groningen. Later in de maand volgt de introductie bij Foodmarkt Amsterdam Noord. Max&Bien ontwikkelde de nieuwe producten speciaal vanwege de snel groeiende vraag naar vegan kaas vanuit de retail.

Pepijn Baksteen van Foodmarkt Groningen ziet de verkoop van vegan producten toenemen: “Naast veganisten zie ik steeds meer niet-veganisten interesse tonen voor het vegan assortiment. Je hoort er vaker over in de media. Daardoor raken mensen geïnteresseerd en nieuwsgierig naar de producten. Daarnaast zijn onze klanten steeds meer bezig met een gezondere leefstijl. Met zo’n duidelijke trend is het als supermarkt belangrijk om een breed plantaardig assortiment aan te bieden.”

“Jumbo Foodmarkt heeft de ambitie om het vegan schap uit te bouwen tot het grootste van Nederland. De nieuwe producten van Max&Bien zijn een mooie aanvulling van ons assortiment,” aldus Baksteen.

Maxine Agyeman, oprichter van Max&Bien: “Onze missie is kaasvervangers maken die minstens zo lekker zijn als dierlijke kaas. Zo inspireren we mensen vaker plantaardig te eten. We leverden al aan speciaalzaken en restaurants. Door het snel groeiende bewustzijn over klimaatverandering en de introducties van vegan kazen door grote merken als Heks’nkaas en Westland Kaas is de vraag naar onze kaas geëxplodeerd. Met het nieuwe assortiment hebben we ons klaargestoomd voor het leveren aan de retail. De producten sluiten beter aan bij de behoefte van retailers en zijn makkelijker op te schalen.”

Jobien Groen, mede-oprichter van Max&Bien: “Ons doel is binnen een jaar landelijk verkrijgbaar te zijn in de supermarkt. Iedereen die een lekker plantaardig alternatief voor kaas wil proberen zou die mogelijkheid moeten hebben. Zo maken we het voor consumenten makkelijker een klimaat- en diervriendelijke keuze te maken bij de dagelijkse boodschappen.”

Jumbo Foodmarkt Groningen is de eerste supermarkt in Nederland met de innovatieve kaaswielen van 1,2 kilo, de vegan kaasjes van 150 gram, de saladeblokjes op olie en vegan kaasfondue in pot in het assortiment. Het nieuwe assortiment van Max&Bien ligt op zaterdag 2 oktober in de schappen. Voor geïnteresseerden is er op die dag ook een gratis proeverij om kennis te maken met de producten

Amsterdammers kunnen op 30 oktober terecht bij Jumbo Foodmarkt Amsterdam-Noord.