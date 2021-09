Marktaandeel biologisch in 2020 nagenoeg gelijk aan 2019

BioNext presenteert haar Trendrapport 2020 met hierin de ontwikkelingen van biologisch in het bijzondere Coronajaar. Melk, eieren, yoghurt zijn de meeste verkochte biologische producten in de supermarkt, zo blijkt uit de IRI-verkoopcijfers van Nederlandse supermarkten over 2020. De omzet van biologische producten steeg het afgelopen jaar met 12,9%. De totale supermarkt omzet is met 11,8% gestegen. Het marktaandeel biologisch is met 3,26% redelijk gelijk gebleven aan 2019 (3,21%). Biologische groenten is de grootste categorie, die met 14,1% steeg. De tomaat is de meest verkochte biologische groente. 95,6% van de Nederlandse huishoudens kochten in 2020 biologische producten.

De top drie meeste verkochte biologische producten in de supermarkt (IRI, 2021):

Melkdranken (melk en karnemelk), goed voor 73,5 miljoen omzet. Eieren, totaal voor 67 miljoen euro verkocht in de supermarkt. Yoghurt, (alle varianten) 44,8 miljoen euro omzet.

Van alle verkochte eieren in Nederland, dus ook buiten de supermarkt, is 16,95% biologisch. Dat is ver boven het gemiddelde gezien het biologische aandeel van 3,26%. Ook de verkoop van houdbare biologische producten steeg flink (18,6%). Dit lijkt een gevolg van Corona, toen consumenten meer voorraad in huis haalde. Verkrijgbaarheid en aanbod in de supermarkt spelen een grote rol in de totstandkoming van deze verkoopcijfers. 95,6% van de Nederlandse huishoudens kochten in 2020 biologische producten. Daarbij is prijs de grootste barrière (65%) om vaker biologisch te kopen.

Zuivel

Eerder dit jaar besloot supermarkt Plus al om hun huismerk melk en yoghurt biologisch aan te bieden. Zuivel lijkt dan ook een goede instapcategorie voor biologisch.

“Hoe verser het product, hoe dichter het bij de boer en de natuur staat. De keuze om melk, eieren en yoghurt biologisch te kopen, lijkt dus makkelijker. Producten waarbij de meerwaarde van biologisch meer of beter voelbaar is. Om biologisch groter te laten worden, moet het voor andere producten ook vanzelfsprekender worden om ze biologisch te kopen. Om dat voor elkaar te krijgen, is er nog veel werk aan de winkel,” aldus Michaël Wilde, directeur Bionext.

Trends & Ontwikkelingen