Marianne van Keep van Verstegen Spices & Sauces verkozen tot ‘MVO-manager van het jaar’ 2020/21

Op het 20ste Nationaal Sustainability Congres in Hilversum, werd in het bijzijn van zo’n 700 duurzaamheidsspecialisten, Marianne van Keep (Chief Sustainability Officer bij Verstegen Spices & Sauces) verkozen tot ‘MVO-manager van het jaar 2020/21’. De prijs werd uitgereikt door Maurits Groen, duurzame ondernemer en pleitbezorger voor duurzaamheid.

De verkiezing werd dit jaar voor de 8ste keer georganiseerd door adviesbureau Sustainalize, met Moonen Packaging en Viking als partners. De winnaar ontving een bokaal, een prachtig arrangement van het duurzame hotel QO Amsterdam en een unieke circulaire fiets van DutchFiets.

Marianne van Keep is al meer dan 20 jaar werkzaam bij Verstegen waar ze is begonnen als inkoopmanager. Al snel heeft ze duurzaamheid op de agenda kunnen zetten en sindsdien is haar aandachtsgebied langzaam verschoven. Lange tijd was ze verantwoordelijk voor zowel duurzaamheid als inkoop. Sinds 1 januari jl, is Marianne Chief Sustainability Officer en daarmee volledig actief met het onderwerp duurzaamheid. Ze is verder onder meer voorzitter van de werkgroep Impact van de Sustainable Spice Initiative en lid van de stuurgroep van het IMVO convenant voor de levensmiddelenindustrie.

Zo’n 700 MVO-managers hebben in een eerste stemmingsronde tien MVO-managers geselecteerd. Een vakjury heeft daaruit drie personen genomineerd, naast Marianne van Keep waren dit Wineke Haagsma (PwC Nederland) en Robert Metzke (Philips).

Naast de abonnees van de nieuwsbrief Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen, konden aanwezigen op het Nationaal Sustainability Congres hun stem uitbrengen op een van de drie genomineerden.

De vakjury over Marianne van Keep: Marianne heeft een sterk jaar achter de rug met diverse wapenfeiten en successen, zelfs internationaal. Ze heeft een sectorale transformatie voor elkaar gekregen. Verstegen wordt steeds meer erkend als een onderneming met een duurzame missie, onder meer op het gebied van kinderarbeid en biodiversiteit. Marianne heeft verschillende optredens gehad in de media om de duurzame boodschap verder uit te dragen.

Folkert van der Molen, juryvoorzitter en initiatiefnemer van de verkiezing: “Duurzaamheid krijgt gelukkig steeds meer aandacht en de duurzaamheidsmanagers spelen een zeer belangrijke rol bij de implementatie binnen hun organisaties. In de veelheid van nieuwe thema’s, initiatieve, wet- en regelgeving blijven deze functie onmisbaar. Ook de grotere MKB-bedrijven stellen steeds vaker een duurzaamheidsmanager aan. De beroepsgroep professionaliseert verder en groeide afgelopen jaar stevig door naar momenteel zo’n 900 personen. Het is fantastisch om te zien dat deze verkiezing enorm leeft bij de doelgroep en als een enorme erkenning en waardering wordt gezien.”

