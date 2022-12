Op het druk bezochte event van Stichting Nederland CO2 Neutraal in Amersfoort werd Marije Klomp (Programmadirecteur duurzaamheid, Radboud Universiteit) verkozen tot ‘MVO-manager van het jaar 2022’. De prijs werd uitgereikt door Maurits Groen, duurzame ondernemer en pleitbezorger voor duurzaamheid.

De verkiezing werd dit jaar voor de 9de keer georganiseerd door Van der Molen E.I.S., met Moonen Packaging en Viking als partners. De winnaar ontving een bokaal, een prachtig arrangement voor twee personen in het duurzame Hotel Jakarta Amsterdam, een unieke circulaire fiets van mrtl.bike (voorheen DutchFiets) en een nieuwe duurzame smartphone van Fairphone.

Marije Klomp is sinds 2018 Programmadirecteur Duurzaamheid bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. In de jaren daarvoor was ze werkzaam bij MVO Nederland in verschillende functies. Ze is de eerste winnaar van deze verkiezing vanuit een non-profitorganisatie.

Zo’n 900 MVO-managers hebben in een eerste stemmingsronde tien MVO-managers geselecteerd. Een vakjury heeft daaruit drie personen genomineerd, naast Marije Klomp waren dit Mark Groot Wassink (Royal Auping) en Iris van Wanrooij (EMMA Safety Footwear). Naast de abonnees van de nieuwsbrief Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen, konden de zo’n 400 aanwezigen op het event hun stem uitbrengen op een van de drie genomineerden.

Volgens de vakjury heeft Marije een interessante rol, anders dan vele anderen. Ze heeft in de vier jaren in deze functie heel snel stappen gezet om de impact te vergroten van onderzoek, het curriculum en de bedrijfsvoering. Ze zoekt daarin actief de samenwerking op binnen en buiten de universiteit. Vanaf het studiejaar 2021-2022 is voor iedere student aan de Radboud Universiteit duurzaamheid een standaard onderdeel van de opleiding. De landelijke campagne ‘Je bent nodig’ van de universiteit behaalde een prijs van de Stichting Adverteerdersjury Nederland. Deze campagne had als doel om jonge mensen aan te sporen om na te denken over hun consumptiegedrag en hoe zij via onderwijs en onderzoek invloed kunnen hebben op de toekomst. Marije is niet alleen in de praktijk bezig met duurzaamheidswerk, maar ook gepromoveerd op een onderzoek naar de rol van MVO managers.

Folkert van der Molen, juryvoorzitter en initiatiefnemer van de verkiezing: “De aandacht voor duurzaamheid zit in een stroomversnelling en de duurzaamheidsmanagers spelen een zeer belangrijke rol bij de implementatie binnen hun organisaties. In de veelheid van nieuwe thema’s, initiatieven en wet- en regelgeving (bijvoorbeeld op het gebied van verslaggeving) is deze functie onmisbaar. Ook de grotere MKB-bedrijven stellen steeds vaker een duurzaamheidsmanager aan. De beroepsgroep professionaliseert verder en groeide afgelopen jaar stevig door naar momenteel ruim 1.000 personen. Het is fantastisch om te zien dat deze verkiezing enorm leeft bij de doelgroep en als een enorme erkenning en waardering wordt gezien.”

Over Van der Molen E.I.S.

Van der Molen Environmental Internet Services is een internet-onderneming met verschillende internetportals op het gebied van duurzaamheid. Dagelijks trekken deze websites duizenden bezoekers. De portals (waaronder het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen, http://www.duurzaam-ondernemen.nl) zijn ideale ‘content hubs’ voor content marketing. Daarnaast is de onderneming mede-organisator van Purpose Day XL op 18 april 2023 in Spant! te Bussum met als thema ‘The Road to Net Positive’.

Over Moonen Packaging

Moonen Packaging is ruim 65 jaar actief om haar klanten te ondersteunen in hun verpakking behoefte. Daarbij heeft zij een scherp oog voor duurzame oplossingen die verder gaat dan alleen de verpakking. Een klimaatneutraal bedrijfspand en een continue streven naar optimale distributie met een zo laag mogelijke CO2 footprint zijn hier voorbeelden van. Moonen Packaging heeft niet voor niets als missie: ‘Wij gaan voor meer dan tevreden klanten door altijd de extra stap te zetten, met liefde voor onze planeet.’

Over Viking

Viking is de expert op het gebied van werkplekoplossingen. Wij ondersteunen en stimuleren onze klanten om productiever, efficiënter, duurzamer en kosten-effectiever te zijn. Bij ieder aanbod houdt Viking rekening met duurzaamheid: wij bieden een ruim assortiment van duurzame alternatieven aan voor producten en kijken altijd hoe we leveringen kunnen combineren. Ook compenseren wij de CO2-uitstoot van alle leveringen aan onze klanten.

