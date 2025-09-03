Manutan, een Europese B2B-specialist met meer dan 200.000 producten voor iedere werkplek, en inkoopcoöperatie Intrakoop zetten hun samenwerking voort. De partijen hebben een nieuw contract voor de duur van drie jaar ondertekend, dat ingaat op 1 september 2025. Deze overeenkomst is een duidelijke blijk van hernieuwd vertrouwen en een fundament voor toekomstige groei.

Manutan staat bekend om hun brede en duurzame assortiment en het verbeteren en efficiënter inrichten van inkoopprocessen. Het nieuwe contract met Manutan onderstreept de ambities van Intrakoop op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid voor haar leden. Met meer dan 32.000 producten in het assortiment die voldoen aan eco-verantwoordelijkheidsnormen, zet Manutan zich sterk in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast betrekt Manutan klanten actief bij duurzamere praktijken en initiatieven, zoals de Product Environmental Impact Score, die klanten inzicht biedt in de milieu-impact van producten.

Voor de vele zorginstellingen die via Intrakoop bij Manutan inkopen, betekent het nieuwe contract een bestendiging van de relatie en een voortzetting van de succesvolle inkoopmogelijkheden. De keuze voor een driejarige overeenkomst biedt stabiliteit en de mogelijkheid om gezamenlijk te werken aan de kwaliteit en duurzaamheid van de dienstverlening.

Judith van Kaathoven, Commercieel Directeur van Manutan vertelt: We zijn enorm trots dat we het vertrouwen van Intrakoop hebben gekregen en deze samenwerking voor de komende drie jaar kunnen voortzetten. Dit nieuwe contract is het resultaat van onze gezamenlijke inzet. We kijken ernaar uit om de zorginstellingen via Intrakoop de komende jaren optimaal te blijven bedienen en samen te bouwen aan verdere groei en efficiëntie.

Om de vernieuwde samenwerking te markeren, schenkt Manutan een magnoliaboom aan Intrakoop. Deze boom staat voor vernieuwing, nobelheid en veerkracht van het partnerschap.