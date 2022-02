Voor wie van mooi geluid en schoonheid houdt is er nu een knap staaltje non-techniek. Want Mangobeat versterkt het geluid, uit je telefoon, 5 tot 8 keer harder. Zonder elektriciteit of batterij! Gemaakt uit een apart deel van de stengel van de mangoplant. En op bijzonder wijze met de hand uitgesneden. Een uniek stukje puur natuur!

Magie van mangohout: Deze magische geluidsversterker is een kunstwerkje op zich in alle tonen! De mangobeat streelt niet alleen het oor

Hoe werkt het: Je stopt je telefoon bovenin een met leer gemaakt afdekdeel. Het leer helpt om het geluid diep in het hout te houden en te verspreiden naar beide zijkanten. Nu wordt het geluid, door de resonantie, versterkt… zonder plug-in, elektriciteit of batterij.

Natuurlijk & ecologisch: Het hout is afkomstig van ecologisch beheerde mangoplantages! Alleen hout dat geen fruit meer geeft wordt gebruikt! En alles wordt gebruikt of hergebruikt.

Te bestellen in diverse kleuren en stijlen. Beschikbaar in 25cm en 35cm.

Kosten Mangobeat: 49-59 en 79 euro inclusief hoes (exclusief telefoon).