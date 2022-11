Natuurlijke grondstoffen mogen niet verspild worden. Gelukkig kunnen we met creativiteit het gebruikte heel goed hergebruiken. De nieuwe 100% recyclebare Fiskars ReNew Scissors-lijn is van de hoogste kwaliteit; met de grootste zorg ontworpen, gemaakt van plastic afval en restproducten, en duurzaam geproduceerd in Finland. Iedere schaar is met de hand getest om de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, comfort en prestaties te kunnen garanderen. Zo heb je écht iets goeds in handen wanneer je je onderdompelt in creatieve projecten.

Precisiewerk

De ReNew-lijn bestaat uit zeven scharen; voor ieder creatief klusje is er een speciaal ontworpen schaar. Op elk detail is afgestudeerd om comfort en precisie te bieden én de impact op de natuur te beperken. Zo zijn de handgrepen gemaakt van cellulosevezel en gerecycled plastic en de bladen van gerecycled staal. Alle verpakkingen zijn gemaakt van gerecyclede papiervezels.

Duurzaam en vlijmscherp

De Billnäs-fabriek in Finland, waar de ReNew Scissors gemaakt worden, is ISO-gecertificeerd en voldoet aan de hoogste duurzaamheidsnormen, zowel op het gebied van milieu als mens. Elke schaar wordt uitvoerig met de hand getest om er zeker van te zijn dat de schaar er niet alleen goed uitziet, maar ook goed aanvoelt. En goed klinkt. Is er iets mooier dan het geluid van een vlijmscherpe schaar die zich in een ritmische beweging een weg baant door papier of stof?

Eindeloos knipplezier

De scharen uit de ReNew-lijn zijn gemaakt om heel erg lang mee te gaan, maar als je toch aan vervanging toe bent, kunnen alle onderdelen van de ReNew-scharen volledig worden gerecycled en gebruikt om nieuwe producten van te maken. Om er echt zeker van zijn dat er niets wordt verspild, kun je je oude scharen het beste inleveren bij Fiskars.