Afgelopen donderdag (21 april) was het zo ver. Na maanden vol voorbereidingen, was het nu dan eindelijk tijd voor de grote finale van de HBO SDG-Challenge 2022. Deze vond plaats in BlueCity in Rotterdam, een locatie die zich focust op de circulaire economie. De SDG-Challenge is één van de projecten van jongerenbureau Soapbox, waarbij tien studententeams aan een oplossing werkten voor een duurzaamheidscase van de deelnemende toonaangevende organisaties. Samen werkten zij de afgelopen maanden aan een uitdaging van de organisatie op het gebied van de Sustainable Development Goals (SDGs). Makers Unite werd door de jury verkozen tot winnaar en HES International won de publieksprijs.

Wat hebben een Circular Hub, waar overgebleven bouwmaterialen kunnen worden ingeleverd, cadeaupapier, gemaakt van overgebleven stoffen en een plan waarmee dakloosheid onder jongeren kan worden verminderd met elkaar te maken? Zo op het eerste oog niets, maar al deze prachtige oplossingen zijn voorbij gekomen tijdens de grote finale in BlueCity. Hier pitchten de vertegenwoordigers van de teams hun oplossing voor een professionele jury, waarbij zij niet alleen werden beoordeeld op hun oplossing en positieve impact op de SDGs, maar ook op hun presentatieskills!

Jury

De presentaties werden beoordeeld door een professionele jury, deze bestond uit:

Folkert van der Molen – Oprichter Van der Molen E.I.S / Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

Firas Abdulhasain – SDG Young Leaders Network

Esther Punte – Vereniging Hogescholen

Makers Unite winnaar juryprijs

De jury keek naar de potentiële impact op de SDG’s, de organisatie en de gehele sector. Uiteindelijk gaf jurylid Esther Punte het beslissende woord. Makers Unite was de grote winnaar! Samen werkten zij aan bewustwordingscampagne voor de medewerkers, zodat er minder afval zou ontstaan binnen Makers Unite. De jury was vooral te spreken over de concreetheid van de oplossing, die zo ingevoerd kon worden.

HES International winnaar publieksprijs

Het publiek kon ook meestemmen voor de publieksprijs. Deze ging naar HES International, die werkte aan een manier om meer vrouwelijke medewerkers te werven. De oplossing omvatte een leerzaam programma, met een bijbehorende campagne binnen het bedrijf.

De SDG-Challenge

Met de SDG-Challenge mobiliseert Soapbox studenten en organisaties om samen te werken aan de SDGs, zodat organisaties hun bedrijfsvoering vergroenen en studenten getriggerd worden om een carrière in duurzaamheid na te jagen. Met de SDG-Challenge maakt Soapbox zelf ook impact op verschillende SDGs, bijvoorbeeld door organisaties te helpen om impact te maken (SDG 9 – Innovatie en duurzame infrastructuur), leerkansen te bieden waar mensen levenslang van kunnen profiteren (SDG 4 – Educatie) en het bouwen van een ecosysteem waar we onze stakeholders met elkaar verbinden (SDG 17 – Partnerschappen voor de doelen).

Meer weten? Kijk op uas.sdg-challenge.com of volg het project op LinkedIn / Instagram om op de hoogte te blijven voor de komende edities van de SDG Challenge.