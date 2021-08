Maersk versnelt decarbonisatie van de vloot met 8 grote zeeschepen die gaan varen op koolstofneutrale methanol

In het eerste kwartaal van 2024 introduceert A.P. Moller – Maersk de eerste in een baanbrekende serie van 8 grote zeegaande containerschepen die kunnen varen op CO2-neutrale methanol. De schepen worden gebouwd door Hyundai Heavy Industries (HHI) en hebben een nominale capaciteit van ca. 16.000 containers (Twenty Foot Equivalent – TEU). De overeenkomst met HHI omvat een optie voor 4 extra schepen in 2025. De serie zal oudere schepen vervangen, wat een jaarlijkse CO2-emissiebesparing oplevert van ongeveer 1 miljoen ton. Als primeur in de sector bieden de schepen Maersk-klanten echt koolstofneutraal transport op grote schaal op volle zee.

Meer dan de helft van de 200 grootste klanten van Maersk hebben ambitieuze, op wetenschap gebaseerde of koolstofvrije doelstellingen voor hun toeleveringsketens gesteld – of zijn bezig met het vaststellen daarvan. Als onderdeel van Maersk’s voortdurende samenwerking met klanten, leiders op het gebied van duurzaam ondernemen, waaronder Amazon, Disney, H&M Group, HP Inc., Levi Strauss & Co., Microsoft, Novo Nordisk, The Procter and Gamble Company, PUMA, Schneider Electric, Signify, Syngenta en Unilever heeft toegezegd actief gebruik te maken van koolstofvrije oplossingen voor hun oceaantransport en deze op te schalen, en er zullen er naar verwachting nog veel meer volgen.

De schepen worden geleverd met een dual-fuel motoropstelling. De extra kapitaaluitgaven (CAPEX) voor de dual fuel-capaciteit, die zowel op methanol als op conventionele laagzwavelige brandstof kan werken, zullen tussen de 10-15% van de totale prijs bedragen, waardoor Maersk een aanzienlijke sprong voorwaarts kan maken in zijn inzet om koolstofneutrale oplossingen op te schalen en leiding te geven aan het koolstofarm maken van containerlogistiek.

De tijd om in te grijpen is nu, als we de klimaatuitdaging van de scheepvaart willen oplossen. Deze bestelling bewijst dat er vandaag de dag koolstofneutrale oplossingen beschikbaar zijn in alle containerschipsegmenten en dat Maersk zich inzet voor het groeiende aantal van onze klanten die hun toeleveringsketens koolstofarm willen maken. Verder is dit een duidelijk signaal aan de brandstofproducenten dat er snel een grote marktvraag naar de groene brandstoffen van de toekomst ontstaat.

Maersk zal de schepen zo snel mogelijk laten varen op CO2-neutrale e-methanol of duurzame bio-methanol. Het verkrijgen van een adequate hoeveelheid koolstofneutrale methanol vanaf de eerste dag in dienst zal een uitdaging zijn, omdat het een aanzienlijke productieverhoging vereist van een goede koolstofneutrale methanolproductie, waarvoor Maersk partnerschappen en samenwerkingen met relevante spelers blijft aangaan.

De schepen zullen zo worden ontworpen dat ze een flexibel operationeel profiel hebben, waardoor ze efficiënt kunnen presteren in vele vaargebieden en flexibiliteit toevoegen met betrekking tot de behoeften van de klant. Ze zullen beschikken over een methanol-voortstuwingsconfiguratie die is ontwikkeld in samenwerking met fabrikanten als MAN ES, Hyundai (Himsen) en Alfa Laval, wat een aanzienlijke opschaling van de technologie betekent ten opzichte van de eerdere maximale grootte van ongeveer 2.000 TEU. De schepen worden geklasseerd door het American Bureau of Shipping en varen onder Deense vlag.

“We zijn erg enthousiast over deze toevoeging aan onze vloot, die onze klanten unieke toegang zal bieden tot CO2-neutraal transport op volle zee en tegelijkertijd hun behoeften aan concurrerende slotkosten en flexibele operaties in evenwicht zal brengen. Voor ons is dit het ideale type grote vaartuig om in de komende decennia duurzame, wereldwijde handel op volle zee mogelijk te maken en uit onze dialoog met potentiële leveranciers zijn we ervan overtuigd dat we erin zullen slagen om de benodigde koolstofneutrale methanol te verkrijgen.” – Henriette Hallberg Thygesen, CEO, Fleet & Strategic Brands, A.P. Moller – Maersk

Vervanging van tonnage Maersk bereikt einde levensduur

De nieuwe schepen maken deel uit van Maersk’s voortdurende vlootvernieuwingsprogramma en zullen een tonnage van meer dan 150.000 TEU vervangen dat het einde van zijn levensduur bereikt en de door Maersk beheerde vloot verlaat tussen 2020 en Q1 2024. CAPEX voor de aangekondigde schepen is opgenomen in de huidige richtlijn voor 2021-2022 van 7 miljard dollar. Maersk herhaalt verder haar strategie om een ​​vlootcapaciteit van 4,0 tot 4,3 miljoen TEU te behouden, als een combinatie van door Maersk beheerde en tijdgecharterde schepen.

Reacties van klanten

H&M Groep

“Als marktleider heeft H&M Group de verantwoordelijkheid om klimaatverandering te bestrijden. We hebben de ambitie om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn en tegen 2040 klimaatpositief. We geloven echt dat onze klimaatacties in co-creatie met onze partners moeten worden gecreëerd. Maersk’s investering in grote schepen die op groene methanol varen, is een belangrijke innovatieve stap ter ondersteuning van de klimaatdoelstellingen van H&M Group binnen International Freight en we zijn er trots op deel te nemen aan deze pioniersreis.” – Leyla Ertur, Hoofd Duurzaamheid – H&M Group

HP Inc

“Duurzaamheid is verankerd in ons hele bedrijf en blijft een kernwaarde bij HP. We hebben onlangs enkele van de meest ambitieuze doelstellingen voor klimaatactie in onze branche aangekondigd en om deze te bereiken implementeren we duurzamere transportoplossingen binnen onze toeleveringsketen, waaronder deze samenwerking met Maersk op het gebied van groene brandstoffen. Het is een belangrijke stap voor alle betrokken bedrijven om de grootst mogelijke impact te maken en de klimaatcrisis te helpen bestrijden.” – Antoine Simonnet, Chief Supply Chain Officer – HP Inc

Signify

“Vandaag wordt de wereld eindelijk wakker met de klimaatcrisis. Het volgende decennium moet er een zijn van ‘klimaatactie’. Met Brighter Lives, Better World 2025 – ons vijfjarige duurzaamheidsprogramma – hebben we ons een nieuw doel gesteld om verder te gaan dan CO2-neutraliteit en het tempo waarin we zullen voldoen te verdubbelen het scenario van 1,5°C zoals uiteengezet in de Overeenkomst van Parijs. De belofte is om deze ambitieuze doelstelling in onze hele waardeketen te halen en dit zes jaar eerder te doen. Onze hernieuwde samenwerking met Maersk zal ons helpen om koolstofvrije oplossingen in onze toeleveringsketen en logistieke activiteiten op te schalen, wat een rijke keuze biedt voor emissiereducties.” – Maurice Loosschilder, Hoofd Duurzaamheid – Signify

Unilever

“Unilever zet zich in om de overgang naar schone transportoplossingen te versnellen, niet alleen in onze eigen activiteiten maar in de wereldwijde waardeketens, terwijl we ernaar streven om tegen 2039 netto nul-emissies te bereiken. Met logistiek en distributie die goed zijn voor ongeveer 15% van onze uitstoot van broeikasgassen, het is belangrijk dat we samenwerken met partners die overschakelen op koolstofarmere brandstoffen. We zijn er trots op samen te werken met Maersk, aangezien zij pionieren met koolstofneutraal transport op volle zee.” -Michelle Grose, Hoofd Logistiek en Fulfilment – Unilever