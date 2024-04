Op maandag 1 april 2024 heeft ’s werelds eerste grote door methanol aangedreven diepzeeschip ‘Ane Maersk’ de Antwerpse haven aangedaan op de MSC PSA European Terminal (MPET). ​Het schip voltooide zijn eerste bunkeroperatie in Europese wateren en bunkerde 4.300 ton groene methanol ​tijdens het verblijf in de haven, evenals 1.375 ton biodiesel (B100), geleverd door VT Group uit Rotterdam. Het succesvolle en efficiënte bunkeren is een nieuwe mijlpaal in de ambitie van Port of Antwerp-Bruges om een multifuelhaven te worden.

Efficiënt bunkeren

De stop in de Antwerpse haven maakt deel uit van de eerste reis van de ‘Ane Maersk’ van Zuid-Korea naar China, die wordt aangedreven door groene methanol. Het containerschip, gebouwd door Hyundai Heavy Industries in Zuid-Korea, heeft een nominale capaciteit van 16.000 containers (TEU) en is uitgerust met een dual-fuel motor die zowel op methanol als op biodiesel en conventionele bunkerbrandstof kan varen. ‘Ane Maersk’ is het eerste van Maersk’s 18 grote methanol-aangedreven schepen dat tussen 2024 en 2025 zal worden opgeleverd en ’s werelds tweede methanol-aangedreven containerschip.

Het bunkeren vond plaats in de MPET-terminal en werd veilig uitgevoerd tijdens de terminalactiviteiten. TankMatch stuurde twee lichters om 4.300 ton groene methanol over te laden op de Ane Maersk. Vervolgens leverde een lichter van VT Group 1.375 ton biodiesel (B100). Het bunkeren werd naadloos geïntegreerd in het verblijf van het schip in de haven, waarbij het bunkeren tegelijkertijd werd gecombineerd met het aan- en afladen van de lading. De zogenaamde ‘simultane operaties’ (SIMOPS) verhoogden de efficiëntie van het verblijf in de haven door minder tijd toe te wijzen aan bijtanken. Deze indrukwekkende mijlpaal weerspiegelt de uitstekende samenwerking tussen de verschillende betrokken stakeholders.

Voor het Rotterdamse VT Group is de B100 bunkerdienst aan de Ane Maersk ‘een trots moment’, aldus Niels Groenewold: “Het is een duidelijke indicator dat we op de goede weg zijn naar het duurzame pad dat we voor onszelf hebben uitgestippeld. We kijken uit naar een gezamenlijke duurzame toekomst, ondersteund door het bunkeren van alternatieve brandstoffen, zoals B100.”

Naar een multifuelhaven

Voor Port of Antwerp-Bruges is dit ook een mijlpaal in haar ambitie om een multifuelhaven te worden, waar een veelheid aan verschillende klimaatneutrale brandstoffen zoals waterstof, ammoniak, methaan en methanol beschikbaar zijn voor bunkering, naast de reeks bio- en conventionele bunkerbrandstoffen die al beschikbaar zijn.

Over VT Group

VT is een onafhankelijke tankerrederij met een wereldwijde aanwezigheid. VT Group is opgericht in 1933 en biedt optimale ondersteuning voor transport en bunkering met hoog opgeleid personeel en onberispelijk materieel. VT is voornamelijk actief in Europese wateren (ARA-gebied, alle Rijnstaten, Zweden en Spanje), Panama en Oman.

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie.