MAAS en het Rotterdamse Coffee Based zetten een stap voorwaarts naar een circulaire economie

MAAS, marktleider op het gebied van vendingmachines, en het Rotterdamse Coffee Based zetten een stap voorwaarts naar een circulaire economie. De kersverse partners gaan nieuwe producten ontwikkelen van koffieafval afkomstig uit de koffiemachines van MAAS.

In Nederland wordt er jaarlijks ruim 120 miljoen kilo koffieafval geproduceerd dat grotendeels direct in de vuilnisbak belandt, terwijl het juist veel waardevolle stoffen bevat. Coffee Based heeft de kennis in huis om koffieafval om te zetten in producten.

Het eerste gezamenlijke product, een innovatief relatiegeschenk, is een notitieboekje met een kaft gemaakt van koffie en 100% gerecycled Cradle to Cradle papier (zilver certificaat). Het boekje is gemaakt van het koffieafval van precies 1 kop koffie.

Producten van koffie

Dankzij de samenwerking met MAAS, kan Coffee Based haar productlijn uitbreiden met dienbladen, bakjes voor suikerzakjes en creamers en wellicht in de toekomst ook servies. MAAS is al jaren actief om duurzame impact te creëren in de circulaire economie: de machines en bekers zijn recyclebaar, en met dit exclusieve partnerschap wordt ook koffiedrinken duurzaam.

Marlies van Lohuizen, commercieel directeur MAAS: ‘Bij MAAS werken wij er continue aan om een duurzame impact te creëren op het gebied van circulariteit. Wij streven ernaar om al onze producten in een continue cyclus te brengen. De samenwerking met Coffee Based is een belangrijke mijlpaal voor MAAS om ook op het gebied van koffieafval een circulaire economie op gang te brengen. Zo wordt koffiedrinken pas echt duurzaam!’

Lisanne Addink, medeoprichter van Coffee Based: ‘Coffee Based wil de overgang naar een circulaire economie versnellen door koffieafvalniet langer te verbranden, maar voortaan in te zetten als grondstof. De samenwerking met MAAS geeft ons toegang tot de keten waarin deze reststroom ontstaat en verzameld kan worden. Het Coffee Based notebook is de start van een scala aan toepassingen. Veel producten die nu worden gemaakt van plastic kunnen wij produceren van Coffee Based materiaal. Oftewel, het begin van een toekomst waarin koffieafval meer waard is dan kopje koffie!’