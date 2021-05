Maak kennis met BIYU; Own less, Do more

De Nederlandse start-up BIYU lanceert een toegangsplatform voor producten in Amsterdam. Gebruikers van de BIYU-app krijgen voor een tientje per maand toegang tot producten die je niet iedere dag gebruikt of nodig hebt. Bezorgd op het afgesproken tijdstip en weer opgehaald na gebruik: een circulair business model. Own less, Do more.

Toegang is het nieuwe eigendom!

Net als met muziek en film is toegang het nieuwe “eigendom”. Je wilt als consument toegang tot muziek en film, maar je wilt geen cd’s en dvd’s met plastic hoezen meer in huis. Dit is exact wat BIYU aanbiedt, maar dan voor apparatuur en producten! Je wilt een schilderij of foto ophangen, maar wilt daar geen boormachine voor kopen. Je wilt je verjaardag vieren in het park of in de tuin, maar wilt daar geen nieuwe speaker voor aanschaffen. Je krijgt gasten te eten en wilt verse pasta maken, maar je wilt daar geen nieuwe pastamaker voor kopen.

Voor een tientje per maand toegang tot de beste producten

Dit is mogelijk omdat BIYU samenwerkt met de allerbeste merken zoals Festool, Makita, Kärcher, Wattsun, Aldorr, Fischer, Cube Italy en Soundboks. Net als het team achter BIYU, zijn ook deze merken bezig met het zoeken naar een ‘businessmodel’ dat naast winstgevend ook duurzaam is. Uiteindelijk willen we samen met deze en toekomstige partners naar een model waarbij er betaald wordt voor gebruik. Daar zijn we nog niet, maar dit is een eerste stap.

Kan ik BIYU al gebruiken in mijn buurt?

Je kunt je nu aanmelden voor de wachtlijst via https://www.biyu.nl. Op 17 juni start BIYU in bepaalde buurten in Amsterdam. Met het BIYU Access membership krijg je voor een tientje per maand korte termijn toegang tot alle producten in de BIYU-catalogus; van speakers tot boren, van bladblazers tot cirkelzagen, van ijsmachines tot hogedrukreinigers.

Over BIYU

BIYU is een initiatief van de Nederlandse ondernemers Martijn Tjho en Frans Walter Biegstraaten. Voor de oprichting van BIYU heeft Martijn FUGA.COM opgericht. FUGA beheert de gegevens van 4,5 miljoen liedjes en is een belangrijke distributeur voor Spotify en Apple. Frans stond aan de wieg van SmartHaven, Intivation en Brandtone Azië. Recentelijk is het team uitgebreid met last mile en e-commerce expert Maximilian Gellert met relevante ervaring bij o.a. Albert Heijn Online, PVH en DPD.

Naast de twee initiatiefnemers hebben recent Chris Bouwer, Founding Team member Adyen, en Shamrock Ventures, early stage impact investor in o.a. Crisp en Bringly, geinvesteerd in BIYU.