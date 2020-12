Lyreco en SUEZ recyclen samen klein kantoormateriaal

De voorbije week ondertekenden Lyreco Nederland, distributeur van kantoorbenodigdheden en werkplekoplossingen, en SUEZ Nederland, specialist in duurzaam grondstoffen- en afvalmanagement, een overeenkomst om vanaf nu samen klein kantoormateriaal te recyclen voor hun klanten. In de Benelux alleen al worden er naar schatting zo’n 150 miljoen balpennen per jaar weggegooid. Tel daar ook nog ander klein kantoormateriaal bij zoals gummen, paperclips en nietmachines en het is duidelijk dat het hier om een aanzienlijke hoeveelheid afval gaat. Afval dat doorgaans gewoon in de restafvalstroom verdwijnt. Door de krachten te bundelen willen Lyreco en SUEZ een volgende stap zetten naar een wereld waarin grondstoffen niet meer worden verspild en waarin zo veel mogelijk materialen een tweede leven krijgen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Beide bedrijven bieden vanaf nu hun Nederlandse klanten de mogelijkheid om een recycle box te plaatsen waarin klein kantoormateriaal verzameld kan worden. Wanneer de box vol is scant de klant eenvoudig de QR-code op de box en plant een moment voor de inzameling. Lyreco haalt de box op en SUEZ sorteert en verwerkt de inhoud in verschillende afvalstromen. De klanten krijgen een gedetailleerd rapport van het aantal ingezamelde kg per categorie (er zijn 5 categorieën: schrijfwaren, kunststof insteekhoezen, papieren insteekhoezen, lijm & correctiemateriaal en nietmachines & plakbandhouders) en welk type producten er van het gerecyclede materiaal gemaakt zullen worden. Zo worden er van de harde kunststoffen nieuwe containers, pennen en pallets gemaakt en van de metalen weer nieuwe perforators en scharen. Voor de Lyreco klanten wordt dit rapport bovendien gekoppeld aan hun aankooprapport. Zij kunnen op de deze manier exact zien welk deel van de materialen die zij hebben ingekocht uiteindelijk weer in nieuwe producten is verwerkt. In onderling overleg kan vervolgens worden gekeken welke stappen de klant kan zetten om dat deel nog groter te maken.

Serge Flantua, Directeur Sales bij SUEZ Nederland: “SUEZ ziet afval als de grondstof voor nieuwe producten. Op weg naar een toekomst waarin alle materialen een tweede leven krijgen. Hoe beter afval bij de bron wordt gescheiden, hoe beter het geschikt is als grondstof om steeds weer nieuwe producten van te maken. Klein kantoormateriaal wordt doorgaans in grote hoeveelheden ingekocht. Door de gehele gebruiksketen duurzamer in te richten is veel winst te behalen en zetten we een grote stap richting Zero Waste.“

Circulaire Belofte

Door de krachten te bundelen met een gespecialiseerde partner als SUEZ wil Lyreco het behoud van waardevolle grondstoffen stimuleren en de circulaire principes opnemen in haar bedrijfsvoering. Dit alles kadert binnen de Circulaire Belofte die Lyreco eerder dit jaar publiceerde en waarmee de groep zich ertoe verbindt om tegen 2025 volledig ‘circulaire’ werkplekproducten & -oplossingen te ontwikkelen voor klanten en medewerkers.

Michell Stolk, Corporate Sales Director bij Lyreco Benelux: “We zijn meer dan 2 jaar geleden begonnen met het formuleren van een circulair beleid. Lyreco levert elke dag heel wat producten met een beperkte levensduur en dus toekomstig ‘afval’. We zien het daarom als onze verantwoordelijkheid om als marktleider in de Benelux een koploperspositie te nemen in het bieden van praktische circulaire oplossingen. Niet alleen voor het ophalen en circulair verwerken van afval maar vooral ook om klanten inzicht te geven in hun aankoopgedrag en samen met hen te kijken hoe dit aankoopgedrag kan aangepast worden. Zo ontstaan er hoogwaardige afvalstromen die geschikt zijn als grondstof. Dit is een continu proces. Ik ben daarom ongelofelijk trots op deze eerste concrete oplossing in samenwerking met SUEZ.“

Foto: Vlnr. Michell Stolk (Lyreco) en Serge Flantua (SUEZ)