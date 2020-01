Lush richt het Bush Animal Fund op om dieren in het wild te redden en leefgebieden in Australië te herstellen

In januari lanceert Lush wereldwijd een limited edition All The Wild Things zeep (€ 6) in alle winkels en online. De zeep lanceert in Nederland op maandag 28 januari. De opbrengsten uit de verkoop van de zeep gaan naar het Bush Animal Fund, dat grassroot-organisaties in Australië steunt die ter plaatse eerste hulp bieden en het leefgebied van dieren herstellen.

“De wereld kijkt vol ontzag naar het indrukwekkende werk van de hulpdiensten van Australië. Zonder hen waren er ongetwijfeld meer menselijke en dierlijke slachtoffers gevallen door de verwoestende bosbranden die ons land sinds september 2019 teisteren. We erkennen dat de weg naar herstel een lange en moeilijke zal zijn. Het Bush Animal Fund is een wereldwijd initiatief waarmee Lush geld wil inzamelen om grassroot-organisaties de hoognodige financiële ondersteuning te kunnen bieden.” Peta Granger, Director Lush Australia and New Zealand

“Van zowel klanten als medewerkers klonk de oproep om op een of andere manier te helpen. We kunnen ons alleen maar voorstellen hoe vreselijk het is tussen de naar schatting miljarden dierlijke slachtoffers op zoek te moeten gaan naar dieren die het wel hebben overleefd. Als waardering voor de overweldigende taak van de vrijwillige ‘animal’s emergency service’ lanceren we op korte termijn een limited edition zeep, waarvan de opbrengsten naar dierenorganisaties gaan die daar eerste hulp bieden, revalidatie bevorderen en het leefgebied herstellen.” Hilary Jones, Lush Ethics Director

All The Wild Things zeep ziet eruit als een koalabeertje en is een limited edition uitvoering van Lush’ bestverkopende zeep Outback Mate, en bevat eucalyptusolie en citroengras.

Grassroot-organisaties die zich inzetten voor het redden van dieren en landherstel kunnen bij het Bush Animal Fund in aanmerking komen voor subsidies. Deze kunnen ze direct en op de lange termijn inzetten voor revalidatie van dieren en het herstel van hun habitat.