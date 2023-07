Zuivelcoöperatie Arla gaat een samenwerking aan met de Zweedse start-up Blue Ocean Closures om een dop van natuurlijke vezels voor melkpakken te ontwikkelen. Als dit lukt betekent dit een primeur voor de zuivelindustrie en reduceert Arla haar gebruik van plastic met meer dan 500 ton per jaar. Deze samenwerking sluit aan bij Arla’s doel om in 2030 geen plastic van fossiele brandstoffen meer te gebruiken.

Het kartonnen zuivelpak is in Nederland een bekende klassieker in het zuivelschap. De afgelopen jaren is deze steeds verder geoptimaliseerd op het gebied van voedselveiligheid en duurzaamheid. Nu is de tijd aangebroken om een klein maar belangrijk onderdeel, de dop, aan te pakken, aangezien de dop zo’n 23% bedraagt van het plastic in Arla’s zuivelpakken.

“Het verbeteren van onze verpakkingen en daarmee ons gebruik van plastic verminderen is belangrijk voor ons en we weten dat de consument dit ook belangrijk vindt. Dit project laat zien dat Arla voortdurend op zoek is naar manieren om onze verpakkingen te verduurzamen”, zegt Mark Boot, Managing Director Arla Foods Nederland.

Samenwerking met innovatieve Zweedse start-up

Arla Foods werkt samen met de Zweedse start-up Blue Ocean Closures in de ontwikkeling van een afsluitbare dop die is gemaakt van natuurlijke vezels en is daarmee de eerste in de zuivelindustrie.

Blue Ocean Closures specialiseert zich in de ontwikkeling van sluitingen die gemaakt zijn van natuurlijke vezels en heeft hierin verschillende mijlpalen bereikt. Hun afsluitdop bestaat uit duurzaam geproduceerde FSC-vezels met een dunne coating als barrière. Door geavanceerde en gepatenteerde vacuümpersvormen te gebruiken, is het mogelijk om doppen van natuurlijke vezels te maken die afbreekbaar zijn. Bovendien kunnen ze als papier worden gerecycled. Met de investering van Arla Foods is het plan om begin volgend jaar een bruikbaar prototype te hebben.

Consumentengemak zorgt voor vraag naar doppen

Omdat de dop 23% van het plastic in een Arla melkpak bedraagt heeft Arla in 2020 de dop verwijderd op zijn biologische assortiment in Denemarken. Dit zorgde voor kritiek van consumenten die ontevreden waren over het gebruiksgemak.

“We weten dat mensen het gemak van de afsluitdop waarderen en begrijpen die behoefte. Maar als we dan een dop gebruiken, willen we dat die dop duurzaam en goed is. Dat is wat we met onze samenwerking met Blue Ocean Closures willen bereiken”, zegt Mark Boot.

Arla verwacht dat klanten reikhalzend zullen uitkijken naar deze innovatie. “Retailers en vele andere klanten kijken voortdurend hoe ze minder en beter verpakkingsmateriaal kunnen gebruiken. Door een voortrekkersrol te pakken in de ontwikkeling van deze dop, kunnen wij ze nog beter helpen om samen stappen te zetten om de impact van verpakkingen op het milieu te verminderen,” zegt Esther Tromp-Strijdveen, Sales Director Arla Foods Nederland.

Blue Ocean Closures