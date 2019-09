Lush introduceert eerste klimaatpositieve verpakking

Een recent wetenschappelijk onderzoek van Lush naar de koolstofvoetafdruk van hun kurken bewaarbakjes (€ 8,95 per stuk) heeft aangetoond dat deze het eerste carbon positive verpakkingsproduct van Lush is. De kurken bewaarbakjes zijn gemaakt van de bast van kurkeik uit Zuid Portugal en bieden de perfecte bewaaroplossing voor je shampoo bar.

In eerste instantie was het project bedoeld om een stuk verpakking te ontwerpen dat, iedere keer dat het werd gekocht, direct bijdroeg aan de algehele regeneratie van kurkeikenbossen in Portugal. Het onderzoek toonde aan dat er in het eerste jaar van de productie van de kurken bewaarbakjes al meer dan 20.000 inheemse bomen zijn geplant.

CO2-neutrale certificering

Bovendien werd het kurken bewaarbakje op maandag 12 augustus gecertificeerd door the Carbon Trust als CO2-neutraal veprakkingsproduct. De certificering bevestigde dat ieder bewaarbakje van 35g meer dan 33 keer zijn eigen gewicht opvangt aan koolstofdioxide, waardoor ongeveer 1,2kg aan CO2 wordt verwijderd uit de atmosfeer. Dit verwijderen van CO2 wordt bereikt door de groei van de kurkeiken, waarvan enkel de schors wordt geoogst als grondstof voor de potten. Het label CO2-neutraal van The Carbon Trust toont aan dat een product is gecertificeerd volgens PAS 2060 – de internationale erkende norm voor CO2-neutraliteit.

Toen Lush met kurk begon te werken wisten we dat het materiaal erg geschikt was om broeikasgassen uit de atmosfeer te halen. Maar, we realiseerden ons pas hoeveel dit was toen we het beter gingen bestuderen en ontdekten dat een kurkpot eigenlijk meer CO2 verwijdert dan het uitstoot tijdens zijn levenscyclus. Het was een baanbrekend moment en we waren ontzettend blij om met de Carbon Trust te kunnen werken om dit te bevestigen. Verpakking die letterlijk klimaatverandering bestrijdt.” – Simon Brewer en Ben Davis, environmental impact team bij Lush

“Het Cork Pot-project is het resultaat van 2 jaar werk en samenwerking met Eco Interventions, een organisatie die boeren en landeigenaren ondersteunt in het duurzaam beheren van hun land en het opnieuw wild maken van grote delen boslandbouwgrond. De kurken bewaarbakjes van Lush zijn werkelijk een regeneratief stuk herbruikbare verpakking en geven onze klanten een zorgeloze verpakking die de natuur kan recyclen. Dit is de toekomst voor alle verpakking… er komen veel uitdagingen aan, maar het is aan de industrie om natuurlijke oplossingen te vinden voor al onze verpakkingsbehoeften.”​ – Nick Gumery, Lush Creative Buyer

“De transitie naar een net zero economie biedt bedrijven de mogelijkheid om innovatieve producten te ontwikkelen die consumenten aanspreken en hun merk helpen te onderscheiden in de markt. Dit terwijl ze de noodzaak onderstrepen om koolstofarmer te worden.

De 35g kurkpotten van Lush zijn een perfect voorbeeld van zo een innovatieve benadering tot verpakking, en we zijn ontzettend blij om te kunnen bevestigen dat ze CO2-neutraliteit hebben bereikt in lijn met de internationale best practice-normen.”​​ – John Newton, Associate Director, de Carbon Trust

Streven naar Regeneratie

Lush heeft als missie om een regeneratief bedrijf te worden. Het buying team is daarom toegewijd om te kijken naar de manieren waarop ze de milieu-impact van de supply chain van Lush kunnen verminderen.

Kurk wordt geoogst door de schors in een roterend systeem van de bomen te ontdoen. De schors groeit terug in de loop van negen jaar en is dan klaar om opnieuw te worden geoogst. Dit proces schaadt de bomen niet en stimuleert de natuur zelfs om te floreren. Dit specifieke project investeert bovendien een percentage van de winst in ecosysteemherstel. Lush gebruikt sinds november 2017 Portugese kurk om kurkpotten te produceren.

Lush is altijd voorstander geweest van minimale verpakking (momenteel bestaat het assortiment voor ongeveer 55% uit verpakkingsvrije producten). Waar Lush wel verpakking gebruikt, zorgen ze ervoor dat alle cadeaus en producten duurzaam worden verpakt – de verpakking is gerecycled of van organische vezels en zijn recyclebaar, composteerbaar of herbruikbaar.