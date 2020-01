Lowlands laat grootste solar carport ter wereld bouwen door Solarfields

Solarfields -producent van duurzame energie- en MOJO -organisator van grootschalige evenementen-, starten in november van dit jaar met de realisatie van ‘s werelds grootste solar carport. Het zonnepark wordt gebouwd op het parkeerterrein van Lowlands en beslaat een oppervlakte van 35 hectare. De solar carport wordt in mei 2021 operationeel en bestaat uit 90.000 zonnepanelen waarmee jaarlijks zo’n 35.000.000 kWh elektriciteit wordt geproduceerd.

Eric van Eerdenburg, directeur van Lowlands licht toe: “Als er niet snel concrete maatregelen worden getroffen, gaan onze jonge bezoekers de gevolgen van klimaatverandering en milieuverontreiniging in hun dagelijks leven meemaken. Als festivalorganisatie willen we deel uitmaken van de oplossing hiervan en bijdragen aan een optimistisch toekomstbeeld. We hopen een inspiratiebron voor onze bezoekers te zijn om -hoe klein dan ook- hun steentje bij te dragen aan de verduurzaming van de wereld. Ongeveer 12 jaar geleden zijn we gaan onderzoeken hoe onze bedrijfsvoering te verduurzamen is. Dat we dit nu samen met Solarfields op grote schaal kunnen concretiseren, is een lang gekoesterde droom die uitkomt.”

Jelmer Pijlman, directeur Solarfields, vertelt enthousiast: ”In de afgelopen 2,5 jaar hebben samen met MOJO hard gewerkt aan alle uitdagingen die bij zo’n groot project komen kijken. We hebben daarbij altijd veel steun gehad van overheden en vinden het geweldig dat we dit nu kunnen aankondigen. De locatie is perfect om Nederland verder te verduurzamen en dit project is een prachtig voorbeeld van meervoudig grondgebruik: parkeren en duurzame energieopwekking op dezelfde oppervlakte!”

Ton van Amerongen, wethouder van de Gemeente Dronten is er trots op de grootste solar carport ter wereld in zijn gemeente te mogen huisvesten. “Lowlands is een evenement dat al een enorme maatschappelijke betrokkenheid toont. Dat we met de festivalorganisatie en Solarfields mogen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen die we beogen is fantastisch.”

Duurzaam festival

Lowlandsfestival vindt jaarlijks plaats op een vaste locatie in Biddinghuizen. De organisatie is al jaren bezig om het festival te verduurzamen. Het energieverbruik blijft hierbij een uitdaging. Per Lowlandseditie wordt circa 300.000 kWh elektriciteit verbruikt. Bijna alle elektriciteit wordt op dit moment opgewekt door generatoren. Met de aanleg van de solar carport, maakt het festival een enorme verduurzamingsslag.

Grootste duurzame parkeerterrein

De oppervlakte van het duurzame parkeerterrein beslaat in totaal 35 hectare en biedt daarmee ruimte voor 15.000 auto’s. Met behulp van 90.000 zonnepanelen levert het systeem een vermogen van 35 MWp, wat betekent dat straks zo’n 10.000 huishoudens van groene stroom kunnen worden voorzien. Dit staat gelijk aan het stroomverbruik van zo’n 100 festivalweekenden per jaar. De solar carport blijft permanent op deze locatie staan.

Dubbel ruimtegebruik

Met behulp van een overkapping met zonnepanelen staan de auto’s straks overdekt én wekt het parkeerterrein tegelijkertijd duurzame energie op. Een belangrijk aspect waar bij het ontwerp van de carport rekening mee is gehouden, is dat er geen capaciteit voor auto’s verloren gaat. Dit betekent dat er sprake is van een optimaal dubbel ruimtegebruik op deze locatie.