Lowlander lanceert I.P.A. jenever van verspild bier uit de horeca

Botanisch brouwer Lowlander geeft nieuw leven aan bier uit de horeca dat vanwege de lockdown niet verkocht kon worden. Het resultaat? Een pure, zachte jenever vol smaak gedistilleerd uit I.P.A. bier. Met de lancering van de I.P.A. Re-Genever heeft Lowlander maar liefst 880 liter bier gered, wat eerder dit jaar door hen werd opgehaald bij verschillende horecazaken door heel het land. Zo bereiken smaken die anders verloren zouden gaan toch nog het glas! De allereerste flessen van Lowlander’s I.P.A. Re-Genever zijn natuurlijk ‘terug gegeven’ aan de zaken die eerder een fust bij de brouwer hebben ingeleverd. Vanaf vandaag is de limited edition I.P.A. Re-Genever verkrijgbaar via lowlander-beer.com.

Een klassieke jenever met een wel heel verrassende twist: dat is de I.P.A. Re-Genever van Lowlander. Deze is namelijk niet alleen gedistilleerd met de welbekende ingrediënten moutwijn en jeneverbes, maar ook met bier. Bier afkomstig uit de horeca dat niet meer verkocht kon worden. Tijdens de lockdown heeft de horeca namelijk zo’n 9 miljoen liter bier moeten verspillen, zo bleek uit een schatting van Vereniging Nederlandse Brouwers. Iedere zaak kon I.P.A. bierfusten aanmelden – ook de zaken die geen klant van Lowlander zijn. Met de Lowlander I.P.A. Re-Genever is een restproduct omgetoverd tot een geheel nieuw én smaakvol drankje. Een pure, zachte jenever die dankzij zijn toegankelijkheid perfect is voor een kopstootje naast een glas Lowlander I.P.A..

De I.P.A. Re-Genever past perfect binnen de visie van de botanisch brouwer. Chief Botanical Officer van Lowlander Frederik Kampman: “Bij Lowlander staan we voor natuurlijke smaak en het optimaal benutten van alles wat de aarde ons te bieden heeft. Toen we een oplossing zochten voor fusten die we zelf niet meer konden verkopen bedachten we deze I.P.A. Re-Genever. We willen graag laten zien dat bier weggooien nooit een optie hoeft te zijn. En al helemaal niet als er nog zoveel smaak uit te winnen is! Door bier overschotten te ‘upcyclen’ bieden we niet alleen een kleine oplossing voor een veel groter probleem, maar creëren we ook bewustwording rondom dit thema.”

Het is niet de eerste keer dat Lowlander bier omtovert tot jenever. In 2018 sloegen ze al de handen ineen met distilleerderij Wynand Fockink voor de allereerste I.P.A. Jenever ooit. De eerste 1500 flessen waren binnen een maand uitverkocht. “Als botanisch brouwer laten wij ons inspireren door de wereld van kruiden, specerijen en fruit. Deze ingrediënten zijn niet alleen de basis voor onze bieren, maar ook voor jenever. De perfecte combinatie voor een uniek en karakteristiek drankje, als je het ons vraagt”, aldus Frederik Kampman. “Het was dan ook een logische keuze om ook voor deze jenever weer met Wynand Fockink samen te werken.”

De limited edition I.P.A. Re-Genever van Lowlander is vanaf vandaag verkrijgbaar via lowlander-beer.com en is hiermee het ultieme geschenk voor Vaderdag. Alle deelnemende horecazaken ontvangen als dank voor ieder ingeleverd I.P.A. bierfust een fles I.P.A. Re-Genever. En dat komt goed uit, nu de horeca eindelijk weer geopend is!

Onder de bars en restaurants die hebben bijgedragen vallen onder andere Bar Bistro Bureau, Aneka Rasa, Barley’s, Loetje aan de Amstel, Lumiere Cinema Restaurant Café, Café Fest, De Groene Olifant, De Ping Pong Club, Limon, Restaurant Van Aken, Knaap Horeca, Drankenhandel Boonekamp, Kalff, Wynand Fockink, Huis van Iemand Anders, Ten Good Food Cafe.