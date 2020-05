Loop.a life lanceert 1e circulaire Cotton2cotton collectie van lokale reststromen zonder synthetische toevoeging

Circulair textielbedrijf en lifestyle merk Loop.a life heeft de uitdaging opgepakt om uit de grote berg oude kleding in Nederland nieuw 100% natuurlijk garen te maken. Hiermee helpt Loop.a Life de mode-industrie om circulair te worden. Na de wollen- en denimgarens die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, lanceert Loop.a Life nu een circulaire capsule collectie van hergebruikt katoen. Belangrijk want 25% van de afvalberg bestaat uit katoen. Na een intensief ontwikkeltraject is het gelukt om een mooi fijn circulair garen te maken en is een bijzondere Cotton2cotton collectie basics ontworpen voor mannen en vrouwen. Er zijn drie kleuren ontwikkeld waar geen druppel verf, water of chemicaliën aan te pas zijn gekomen. Deze duurzame truien en vesten worden via Crowdfunding verder in de markt gezet. Hiermee wordt geld opgehaald om de productie en het verwerken van nog meer stromen van de textielafvalberg te realiseren.

Het nieuwe garen – Cotton2cotton

Na het recyclen van wollen truien en afgedankte denim is het recyclen van een hoog percentage afgedankte katoenen kleding een zeer belangrijk stap. Het nieuwe, super duurzame garen heet Cotton2cotton. Truien zonder synthetische toevoeging is iets waar consumenten en winkeliers lang op hebben gewacht. Veel mensen weten inmiddels dat zowel nieuw katoen als synthetische materialen een enorme impact op het milieu hebben. Loop.a life bespaart met de productie van een gerecyclede katoenen trui wel 5000 – 10.000 liter water. Met dit super duurzame garen maak je nieuwe kleding voor zowel warme als koude dagen. Het garen heeft een 100% natuurlijke basis en bevat minstens 70% gerecycled katoen, waarvan 40% post-consumer katoen. Overig materiaal is het duurzame lyocell, een luxe vezel gemaakt van houtpulp van eucalyptusbomen, die aanzienlijk minder water gebruiken om te groeien.

De nieuwe collectie

De eerste collectie bestaat uit zeven tijdloze en comfortabele garderobe basics ontworpen voor mannen en vrouwen. Uitgevoerd in drie verschillende kleuren geïnspireerd op de natuur: fris gras, heldere blauwe lucht en zachte bloesem. Elke model is gebreid in een andere unieke reliëfsteek en voorzien van bijzondere details. De stijlvolle ontwerpen laten de waarde zien van textielafval en tonen de mogelijkheden om daarvan iets nieuws van te maken.

Fibresort machine | Loop.a life en de toekomst

Loop.a life heeft voor Cotton2cotton intensief samengewerkt met haar Nederlandse kledingsorteerder. Wieland Textiles heeft de afgelopen tien jaar de ingenieuze Fibersort machine ontwikkeld, waardoor de kleding automatisch op kleur en materiaal gesorteerd wordt. De collectie Cotton2cotton is gemaakt van de eerste batch gesorteerd textiel die van deze machine is gekomen. Dit slimme apparaat kan automatisch afgedankt textiel op soort en kleur sorteren waardoor de herbruikbaarheid van het textielafval enorm verbeterd. De volgende stap is dat Loop.a life op dezelfde locatie de reststromen hoogwaardig verwerkt tot vezels en garens, zodat zij meer merken kan ondersteunen om circulaire collecties te maken. De ambitie van het bedrijf is om alle lokale reststromen textiel te verwerken tot hoogwaardige vezels, garens en eindproducten. Zo wil zij de lokale maakindustrie stimuleren en meer merken faciliteren om circulaire collecties te maken.

Crowdfunding succesvol gestart

Sinds begin mei zijn de stijlvolle basics te reserveren via een Crowdfunding-campagne. Je kan op voor-order een mooi item met een bijzonder verhaal kopen en zo ook zelf bijdragen aan het mogelijk maken van meer textielinnovatie. Loop.a life gelooft sterk in de kracht van de community en in deze nieuwe vorm van verkopen en wil de consument en de winkeliers meenemen in het keuzeproces om het maken van overtollige kleding te voorkomen. Daarnaast biedt Loop.a life ook expertise aan op het gebied van circulair textiel door het geven van workshops aan particulieren of een maken van een circulaire textielscan voor (mode)bedrijven. Bij voldoende deelnemers aan de crowdfunding campagne worden nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Inmiddels is er al een kwart van het doelbedrag binnen, maar nog meer hulp is nodig.

Over Loop.a life

Loop.a life is onderdeel van het moederbedrijf Brightloops, dat zich richt op het zo lokaal mogelijk ontwikkelen en produceren van circulaire garens en textiele eindproducten (kleding, accessoires en interieur-textiel). Ellen Mensink is de drijvende kracht en oprichter van Loop.a life. Aanleiding tot het oprichten van Brightloops en Loop.a life was de ramp in de kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh in 2013. Het trof haar dat deze bijzondere keten met zoveel kennis, creativiteit en ambacht is verworden tot een wegwerpindustrie met alle gevolgen van dien wat betreft de vervuiling van onze planeet en de arbeidsomstandigheden. Inspirerend was voor haar dat het grote probleem in de kledingindustrie ook tegelijkertijd de oplossing is; recyclen van kleding is een van de meest duurzame manieren om textiel te produceren. Dit terwijl op dit moment slechts 1% van alle nieuwe kleding in Nederland uit gerecycled materiaal bestaat. De missie van Loop.a life is daarom om de kleding- en textielindustrie circulair en écht duurzaam te veranderen om bij te dragen aan een schone en groene planeet.