Nieuw jaar, nieuwe oplossing! Löning Human Rights and Responsible Business heeft een nieuwe tool gelanceerd, die bedrijven helpt bij het effectief beheren van mensenrechtenrisico’s in hun toeleveringsketens. De tool helpt bedrijven die in lijn met de recent van kracht geworden EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten rapporteren over hun belangrijkste risico’s, waaronder die op mensenrechten. Dit zal naar verwachting ook een verplichting wanneer in Nederland de Wet Verantwoord en Duurzaam Ondernemen zal worden aangenomen en in Europa de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

De tool is een intuïtief online platform waarmee bedrijven mensenrechtenrisico’s in hun toeleveringsketen kunnen categoriseren en prioriteren op basis van ernst en waarschijnlijkheid. Het bevat scores voor 190 landen, omvat 10 verschillende risicocategorieën voor mensenrechten en maakt gebruik van 21 indicatoren. Löning’s mensenrechten experts hebben hun expertise toegepast en indices vertaald naar landen specifieke risico niveaus voor de kernactiviteiten van bedrijven.

De tool is een welkome oplossing voor bedrijven die een eerste stap willen nemen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving en verantwoordelijkheid willen nemen voor mensenrechtenrisico’s in hun supply chain.

Meer informatie