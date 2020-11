Logitech vergroot het gebruik van gerecycled plastic op grote schaal

Logitech International, een bekroond designer en fabrikant van randapparatuur, kondigde vandaag aan dat het zich inzet zet om meer post-consument gerecycled plastic (PCR) op grote schaal in de producten te verwerken, om de koolstof impact te verminderen en de circulariteit van consumentenproducten te verhogen. In iets meer dan een jaar tijd zal meer dan 50 procent van de muizen en toetsenborden PCR bevatten. Ook biedt Logitech volledige transparantie over de hoeveelheid PCR die er in elk product zit om innovatie in de industrie en een grotere acceptatie van gerecycled plastic te stimuleren.

In de afgelopen drie jaar heeft Logitech zich steeds meer geconcentreerd op een grotere overstap naar PCR-plastic in de populairste productlijnen als onderdeel van zijn ‘Design for Sustainability’ inspanningen. Sinds de lancering van het PCR-programma zal het bedrijf tegen het einde van volgend jaar meer dan 50 miljoen apparaten met PCR-plastic hebben verzonden. In dit geval zijn onder andere de producten die PCR- plastic bevatten de best verkopende K120 en K400 toetsenborden, de C390 webcam, M100- en M190-muizen, en de UE HYPERBOOM. Het nieuwste product van Logitech dat gemaakt is met PCR-plastic is de nieuwe ERGO M575 muis, dit product begon met een ontwerpdoel om het gebruik van PCR-plastic in het zwarte, grafiet- en gebroken-witte model te maximaliseren.

Om de CO2-reductie op een nog grotere schaal te bevorderen, richt Logitech zich op het gebruik van PCR-kunststof in producten die wereldwijd het meest worden verkocht. Het bedrijf zet zich in om tegen het einde van 2021 meer dan 50 procent van de muizen en de toetsenborden in de Creativiteits- en Productiviteits productgroep van Logitech, het grootste portfolio van het bedrijf, te maken met PCR-plastic waardoor er naar schatting 7.100 ton nieuw plastic en 11.000 ton koolstof per jaar wordt bespaard.

“We zijn op een reis om producten voor de toekomst te ontwerpen. Het belangrijkste gebied waarop we een aanzienlijke en langdurige impact kunnen hebben om de CO2-uitstoot te verminderen, is door onze ‘Design for Sustainability’ principes toe te passen in het hele productontwikkelingsproces“, zegt Prakash Arunkundrum, Global Head of Operations and Sustainability bij Logitech. “Aangezien plastic een van de meest gebruikte materialen is bij Logitech, investeren we in de circulaire economie door het recyclen en hergebruiken van consumentenproducten. Op deze manier kunnen grenzen worden verlegd van wat momenteel mogelijk is voor gerecycled plastic“.

Grotere openheid

Vanaf de ERGO M575 wordt de PCR-content van elk product gevalideerd door onafhankelijke deskundigen en transparant gedeeld op de website van het bedrijf. Het percentage gerecycled plastic zal per product variëren afhankelijk van het type, de kleur en het materiaal van het product. Het percentage van de plastic onderdelen van een product dat uit PCR bestaat, varieert momenteel van 80% PCR-gehalte tot 20% voor de technisch complexe lichtere kleuren producten. Het doel van Logitech is om het percentage gerecycled materiaal in elk product te blijven maximaliseren.

“We feliciteren Logitech met zijn inzet voor transparantie en certificering van gerecycled plastic door derden“, aldus Nicole Muñoz, Vice President of Environmental Certification Services bij SCS Global Services. “De focus van Logitech op circulariteit en de integratie van gerecycled materiaal in hun producten toont leiderschap in de consumentenelektronica-industrie“.

Innovatie

Logitech werkt samen met kunststof leveranciers om nieuwe en sterkere harsen te ontwerpen in een reeks nieuwe kleuren, waarbij wordt voortgebouwd op wat vandaag de dag mogelijk is. Nieuwe harsen zullen in Logitech-producten worden gebruikt om de consument meer kleurmogelijkheden te bieden zonder afbreuk te doen aan de productkwaliteit, terwijl ze ook beschikbaar worden gesteld aan andere bedrijven in een poging om de koolstof impact van de consumentenelektronica-industrie te helpen verminderen.

Naast gerecycled plastic werkt Logitech samen met externe partners aan de ontwikkeling van een stappenplan voor duurzame materialen voor de toekomst, evenals aan de vooruitgang op het gebied van duurzame verpakkingen, aan voortdurende innovatie op het gebied van elektronische apparaten met een geringere impact en aan de verdere ontwikkeling van programma’s voor hernieuwbare elektriciteit.