LIVEKINDLY Collective breidt Raad van Commissarissen uit met zes wereldleiders op het gebied van duurzaamheid en (plantaardige) voeding

LIVEKINDLY Collective, een collectief van heritage- en startup merken dat hard op weg is om uit te groeien tot een van de grootste plantaardige voedingsbedrijven ter wereld, maakt vandaag zes nieuwe leden van haar Raad van Commissarissen bekend. Met Paul Polman, Suzy Amis Cameron, Barbara Kux, Shujun Li, Walter Robb en Gaby Sulzberger, haalt het bedrijf diepgaande kennis in huis op het gebied van duurzaamheid, voeding en de plantaardige markt. Hiermee accelereert zij haar missie om plantaardig eten de nieuwe norm te maken.

“De nieuwe leden van onze Raad van Commissarissen hebben stuk voor stuk bijzondere carrières opgebouwd als het gaat om het leiden en transformeren van organisaties, het pionieren in de plantaardige voedingsmarkt, en bijdragen aan het klimaatbeleid en duurzame toekomst”, geeft Roger Lienhard, oprichter en uitvoerend voorzitter van de Blue Horizon Group en oprichter van LIVEKINDLY Collective, aan. “Hun passie, expertise en ervaring gaat ons helpen om een revolutie teweeg te brengen in de wereldwijde productie van proteïne om de plantaardige beweging te leiden”.

LIVEKINDLY Collective is opgericht met het doel om de wereldwijde voedingsindustrie te transformeren in een gezonder, duurzamer en vriendelijker systeem en plantaardige voeding beschikbaar te maken voor iedereen. Het purpose-gedreven businessmodel waarin leiders en ondernemers van over de hele wereld tezamen komen, maakt dat de organisatie als enige plantaardige voedingsbedrijf de volledige waardeketen in bezit heeft en hier invloed op uitoefent. In 2020, wist LIVEKINDLY Collective $335 miljoen aan financiering op te halen, waarmee zij tot de snelst groeiende plantaardige voedingsbedrijven ter wereld behoort.

“Door Suzy, Barbara, Shujun, Paul, Walter en Gaby toe te mogen voegen aan onze Raad van Commissarissen, zorgen we ervoor dat onze missie wordt ondersteund met best practices in bestuur en bedrijfsadvies,” aldus Kees Kruythoff, CEO en voorzitter van LIVEKINDLY Collective. “Ons unieke businessmodel maakt het mogelijk om samen te werken met de meest visionaire- en innovatieve bedrijven in de wereld, en hun diepgaande kennis en ervaring in duurzaamheid, plantaardige voeding, en disruptieve groei gericht op de lange termijn, zal de impact van ons werk accelereren.”

De nieuwe leden zullen de huidige Raad van Bestuur leden Roger Lienhard, Kees Kruythoff, Björn Witte, Chris Kerr en Marcus Keitzer aanvullen.

Paul Polman

Paul Polman is medeoprichter en medevoorzitter van de sociale onderneming IMAGINE, die moedige bedrijfsleiders mobiliseert om klimaatverandering en wereldwijde ongelijkheid aan te pakken. Ook is hij voorzitter van The B Team, Saïd Business School en The Valuable 500, erevoorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel, en vicevoorzitter van de UN Global Compact. Als CEO van Unilever gedurende tien jaar, heeft hij laten zien dat een lange termijn, multi-stakeholder model hand in hand kan gaan met uitstekende financiële prestaties. Daarnaast was hij lid van het top-panel van de secretaris-generaal van de VN dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ontwikkelde. Polman zal zijn werkzaamheden als SDG-pleiter voortzetten om in meerdere sectoren de ontwikkelingsagenda voor 2030 te verwezenlijken.

Suzy Amis Cameron

Een bekende leider op het gebied van duurzaamheid en milieu, business pionier, schrijfster van ‘The OMD Plan: Swap One Meal a Day to Save your Health and Save the Planet’, en oprichtster van de OMD-beweging, een vereniging die zich inzet om eetgewoontes te transformeren en duurzaam voedsel voor iedereen beschikbaar te maken. In 2005, heeft zij daarnaast MUSE School CA, opgericht als eerste school in het land dat 100% gebruik maakt van zonne-energie, zero waste is, en een 100% biologische en plantaardige lunch programma heeft. Amis Cameron is momenteel lid van de Mission Board voor IMAGINE en was samen met haar man James Cameron medeoprichtster van de plantaardige ondernemingen Verdient Foods, Cameron Family Farms, Food Forest Organics en Plant Power Task Force. In 2009 lanceerde ze ten slotte Red Carpet Green Dress, een wereldwijde duurzame modecampagne, en produceerde ze The Game Changers, een documentaire over plantaardige topatleten.

Barbara Kux

Barbara Kux zit momenteel in de Raad van Bestuur van Henkel, Firmenich en Grosvenor Group in Londen. In 2016 heeft de Europese Commissie haar genomineerd voor het top-panel voor decarbonisatie. Bij INSEAD is zij daarnaast lid van de Adviesraad en is zij Director in Residence voor zakelijk bestuur. Van 2008 tot 2013 was Kux lid van de Raad van Bestuur van Siemens, de eerste vrouw in de 160-jarige geschiedenis van het bedrijf. In haar respectieve ambtsperiode bij Siemens en Royal Philips, wist ze de duurzame bedrijfsvoering en voorraadketenbeheer van beide bedrijven aanzienlijk te laten groeien, overzag zij de digitale transformatie en hielp zij beide bedrijven topposities te laten bemachtigen in de Dow Jones Duurzaamheids Index. Als lid van de SDSN Leadership Council for the United Nations droeg ze daarnaast bij aan het vormgeven van de UN Sustainable Development Goals. In de jaren negentig leidde Kux Nestlé in de opkomende markten van Centraal- en Oost-Europa.

Shujun Li

Shujun Li is oprichter en Managing Partner van Trustbridge Partners, een private equity-fonds dat zich richt op groeikapitaalinvesteringen in gevestigde bedrijven in China. Voordat hij in 2006 Trustbridge Partners oprichtte, bekleedde hij tussen 2002 en 2006 diverse managementfuncties, waaronder CFO, bij Shanda Online Games, een toonaangevende Chinese distributeur en ontwikkelaar van online games. Hiervoor heeft hij ook gewerkt China Southern Securities Company. Shujun Li behaalde een Master of Economics aan de Nan Kai University, Tianjin, China.

Walter Robb

Walter Robb is een langdurig ondernemer, oud mede-CEO van Whole Foods Market en momenteel lid van de Raad van Bestuur van het bedrijf. Hij is een gepassioneerd pleiter voor verbeterde toegang tot voedsel in achtergestelde gemeenschappen, en oprichter van de Whole Kids Foundation. In 2017 verwisselde Robb zijn focus op leiderschap naar het begeleiden en ondersteunen van ondernemers van de volgende generatie door Stonewall Robb Advisors op te richten. Robb is Executive in Residence bij S2G Ventures en bestuurslid van Union Square Hospitality Group, Aphria, Apeel Sciences en Hungry.

Gabrielle Sulzberger

Gaby Sulzberger is strategisch adviseur van Two Sigma Impact, een private equity firma die actief, principieel eigendom en datawetenschap combineert met als doel rendement en positieve sociale resultaten te behalen. Voor haar werk bij Two Sigma Impact, was Sulzberger 13 jaar lang General Partner van het private equity fonds Rustic Canyon / Fontis Partners L.P. Voorheen was zij gedurende haar 30-jarige loopbaan in de financiële dienstverlening, directeur van verschillende private equity fondsen en CFO van verschillende publieke en private bedrijven. Momenteel is Sulzberger lid van de Raad van Bestuur van MasterCard Incorporated, Brixmor Property Group Inc., Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. en verschillende andere privébedrijven en filantropische organisaties. Ten slotte was zij ook voorzitter van de Raad van Bestuur en voorzitter van het auditcomité van Whole Foods.