Hotel Management School Leeuwarden (HMSL) en Future Ready Hospitality Collective (FRHC) kondigen vandaag een strategische samenwerking aan die de duurzame ontwikkeling van de Nederlandse hotellerie centraal stelt. De samenwerking ging eerder deze week van start en krijgt direct vorm tijdens de eerste editie van hét duurzaamheidsevent voor de Nederlandse hotellerie op 20 maart 2026 in het DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station.

FRHC verwelkomt HMSL als founding partner en geeft de onderwijsinstelling een prominente rol binnen het platform en het congres. “Deze samenwerking sluit naadloos aan bij onze ambitie om studenten actief te betrekken bij de duurzame transformatie van de hospitalitysector,” zegt Marco Ten Hoor, directeur van Hotel Management School Leeuwarden. “Door samen te werken met een vooruitstrevende partij als FRHC creëren we waardevolle leerervaringen én dragen we bij aan een toekomstbestendige industrie.”

Onderdeel van het partnership is een inhoudelijke samenwerking met het lectoraat ‘Sustainability in Hospitality and Tourism’. Daarnaast zullen HMSL studenten het event ondersteunen en ook zelf deelnemen aan het programma. Verder zet de school haar alumni‑netwerk in om de ticketverkoop te stimuleren en levert zij een jaarlijkse financiële bijdrage. Volgens Linde Borger, founder van Future Ready Hospitality Collective, past de samenwerking perfect binnen de missie van FRHC: “Wij zijn verheugd om HMSL als founding partner te verwelkomen. Hun sterke focus op innovatie en talentontwikkeling maakt hen een ideale partner in onze missie om de Nederlandse hotellerie klaar te stomen voor de toekomst. Samen bouwen we aan een beweging die écht impact maakt.”