Lipton Ice Tea zet met Festivalfles eerste stap richting gebruik 100% RPET

Lipton Ice Tea heeft als eerste frisdrankmerk een PET-fles van 100% gerecycled plastic geïntroduceerd. De Festivalfles – zoals de innovatie heet – is tijdens het Paasweekend gelanceerd op DGTL Festival, het meest duurzame festival van de wereld. Deze zomer gebruikt Lipton de duurzame Festivalfles om zijn Ice Tea’s in te serveren aan bezoekers van zoveel mogelijk festivals. Cocktails van het merk worden aangeboden zonder plastic rietje of deksel. De nieuwe festivalstand van het merk, de Lipton Club, is gebouwd van materiaal afkomstig uit de voormalige Lipton T-room. Al deze initiatieven sluiten aan bij de duurzaamheidsstrategie van Lipton.

Om festivalbezoekers te stimuleren stil te staan bij het belang van recycling, is er bij festivals van de organisatie Apenkooi (o.a. DGTL, Straf_Werk, Amsterdam Open Air, Pleinvrees) een statiegeldsysteem van toepassing op de Festivalfles. Bezoekers betalen iets extra’s voor het gebruik van het flesje en maken bij inlevering kans op mooie prijzen. De flesjes die aan de bar worden ingeleverd, gaan naar een verwerker die er grondstoffen voor verpakkingsmateriaal van maakt. Bij DGTL ging Lipton nog een stap verder, door het aanbieden van cocktails in eetbare zeewierbolletjes. Deze innovatie maakt het serveren van drankjes zonder verpakkingsmateriaal mogelijk.

Het begint met de gerecycelde Festivalfles

Bezoekers van de Lipton Club worden op speelse wijze uitgedaagd hun gedrag te verduurzamen en net als Lipton een ‘plastic promise’ te maken. De initiatieven voor komend festivalseizoen vormen de opmaat naar de duurzaamheidsdoelen voor komende jaren. Volgend jaar zijn alle Lipton flessen namelijk volledig recyclebaar en in 2023 gebruikt het merk enkel nog 100% gerecycled plastic.

Geen, minder, beter plastic

Anniek Mauser, Sustainability Director Unilever Benelux, is trots op de duurzaamheidsinitiatieven van Lipton: “Binnen Unilever doen wij al ruim tien jaar ons best om geen, minder, dan wel beter plastic te produceren. Dit is een ingewikkeld proces waar veel tijd en onderzoek voor nodig is. Wij zijn dan ook ontzettend trots dat het Lipton als eerste frisdrankmerk is gelukt om deze RPET Festivalfles te ontwikkelen. De introductie tijdens DGTL Festival in combinatie met de andere duurzame initiatieven voor het festivalseizoen sluiten volledig aan bij onze ambities.”

De cirkel is rond

Ook Joost Houben, Marketing Director Lipton Ice Tea Benelux, is enthousiast over de Festivalfles: “Ik ben trots dat Lipton dit als eerste frisdrankmerk in Nederland kan introduceren. Het op grote schaal produceren van transparant RPET dat geschikt is voor de verpakking van voedingsmiddelen is op dit moment nog lastig vanwege de zeer grote vraag en een relatief klein aanbod. Dat wij deze zomer al de eerste RPET-flessen introduceren is dan ook echt iets om trots op te zijn. Dat het team dit ook nog eens binnen een zo grote en relevante doelgroep doet tijdens festivals, maakt de cirkel rond.’