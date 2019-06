Lightyear onthult de eerste zonneauto voor lange afstanden

Lightyear presenteerde vandaag de allereerste auto op zonne-energie die geschikt is voor lange afstanden. Het eerste prototype van Lightyear One werd gepresenteerd aan een selecte groep van investeerders, klanten, partners en journalisten uit binnen- en buitenland. Dat gebeurde tijdens zonsopkomst in TheaterHangaar in Katwijk.

“Dit moment is het begin van een nieuw tijdperk in mobiliteit”, zei Lex Hoefsloot, CEO en medeoprichter van Lightyear. “We hebben twee jaar lang hard toegewerkt naar deze mijlpaal. Dit is een gigantische stap op weg naar onze missie om schone mobiliteit beschikbaar te maken voor iedereen.”

Lightyear werd opgericht in 2016 door alumni van Solar Team Eindhoven, die de Bridgestone World Solar Challenge wonnen in 2013, 2015 en 2017. Sinds de oprichting heeft Lightyear verschillende prijzen en subsidies in de wacht gesleept en investeringen ontvangen. “Daarmee hebben we een werkend prototype kunnen ontwikkelen van de eerste zonneauto die geschikt is voor lange afstanden, in een relatief kort tijdsbestek van twee jaar. En er zijn al meer dan honderd exemplaren gereserveerd. Lightyear One laat zien dat je met innovatieve technologie een hele duurzame auto kunt ontwikkelen die ook veel comfort biedt.”

Lightyear One is ontworpen vanuit een radicaal nieuw perspectief. Hoefsloot: “Ons hele team is gespecialiseerd in het optimaliseren van prestaties van een auto. Dat heeft ervoor gezorgd dat we een sterke focus hadden op het optimaliseren van de efficiëntie en veiligheid. Het ontwerp van Lightyear One begon met een leeg tekenvel. We hebben ons dus niet laten leiden door conventies in auto-ontwerp, maar alleen door de natuurwetten.”

Dat heeft geresulteerd in een auto die maximale energie haalt uit elke zonnestraal. Hoefsloot: “Het voornaamste doel van deze auto is ‘verder gaan waar elektrische auto’s tekortschieten’. De voornaamste reden waarom mensen geen elektrische auto kopen, is dat ze maar een relatief korte afstand kunnen afleggen met een volle batterij, terwijl er nog te weinig laadpunten zijn, blijkt uit onderzoek.”

“Lightyear One heeft geen last van deze nadelen. De auto is ultra-efficiënt. Daardoor kun je een ongekende afstand van 725 kilometer rijden met een relatief kleine batterij. Daarnaast laadt de batterij zichzelf op met behulp van zonne-energie, waarmee je tot wel 20.000 kilometer per jaar kunt laden. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om te laden, want je kunt langere afstanden afleggen met dezelfde energie. Ook kun je gebruik maken van gewone stopcontacten; met een gewone 230V-stekker kun je tot 400 kilometer per nacht laden. Dat is vooral mooi als je een roadtrip wilt maken, omdat je geen gebruik hoeft te maken van de elektrische laadinfrastructuur.”

De auto is gemaakt van lichtgewicht high-tech-materialen die voldoen aan strenge veiligheidsnormen

Lightyear One wordt aangedreven door vier onafhankelijke wielmotoren, waardoor er geen energie verloren gaat tussen motor en wielen

Het dak en de motorkap zijn voorzien van vijf vierkante meter aan zonnecellen met veiligheidsglas, dat zo sterk is dat een volwassen persoon eroverheen kan lopen zonder schade aan te richten

Lightyear One kan niet alleen worden opgeladen met zonne-energie, maar ook bij (snel)laadstations of via een gewoon stopcontact

Tijdens de onthulling van het prototype benadrukte Lex Hoefsloot het belang van dit moment. “Klimaatverandering is een van de grootste problemen waar we als mensheid mee te maken hebben. Zo’n beangstigende ontwikkeling werkt bijna verlammend. Wij besloten om het tegenovergestelde te doen: als engineers wilden we de mouwen opstropen. Lightyear One is een enorme kans op een toekomst waarin schone mobiliteit beschikbaar is voor iedereen.”

De natuur is een grote bron van inspiratie geweest voor de auto: “We hebben eeuwenlang in balans geleefd met de natuur. De technologie van vandaag stelt ons in staat om dat opnieuw te gaan doen. We zijn met een schone lei begonnen en hebben de natuurwetten als uitgangspunt genomen. De natuur is onze grootste inspiratiebron in het ontwikkelen van een ultra-efficiënt design.”

En dit is nog maar het begin, aldus Hoefsloot. “Nieuwe technologie heeft altijd een relatief hoog prijskaartje. Daarom beginnen we met een exclusieve markt; Lightyear One is de eerste lange-afstands-zonneauto met indrukwekkende prestaties. De volgende modellen die we gaan ontwikkelen zullen een veel lagere aanschafprijs hebben. Daarnaast zijn we van plan om toekomstige modellen in te zetten als deelauto’s, waardoor de aanschafprijs kan worden gedeeld onder grotere groepen gebruikers. Hierdoor kunnen we hoogwaardige mobiliteit bieden voor een lage prijs per kilometer. De derde en laatste stap is dat we echt duurzame auto’s kunnen leveren die goedkoper zijn om te gebruiken dan auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. We verwachten dat dit het omslagpunt gaat zijn in de nabije toekomst; dat is het moment waarop we massaal overstappen op een wagenpark dat honderd procent duurzaam is.”

Beschikbaarheid

Lightyear gaat de productie van Lightyear One vanaf 2021 verhogen. De eerste honderd exemplaren zijn al gereserveerd. Via de website van Lightyear kunnen de eerste 500 Lightyear Ones worden gereserveerd voor een prijs van €119.000 (verwachte levering in 2021). De auto kan ook worden geleased vanaf €1.879,- per maand via LeasePlan.