Lightyear en LeasePlan tekenen contract voor 5.000 zonneauto’s

Lightyear, het high-tech bedrijf dat ‘s werelds eerste lange-afstands zonneauto ontwikkelt, heeft vandaag een contract getekend met LeasePlan, één van ’s werelds grootste Car-as-a-Service bedrijven. LeasePlan reserveert daarmee 5.000 exemplaren van Lightyear’s tweede model, dat naar verwachting in 2024/2025 in productie gaat. LeasePlan beloofde al Lightyear’s eerste model, de Lightyear One, aan zijn Europese klanten beschikbaar te stellen. De Lightyear One gaat in 2022 in productie.

Lightyear kondigde het partnership vandaag aan tijdens een keynote- en vragensessie met CEO Lex Hoefsloot en CFO Laurens Weers. Het bedrijf deelde tijdens deze sessie de strategische routekaart en productvisie om duurzame mobiliteit overal en voor iedereen beschikbaar te maken via uiterst efficiënte auto’s op zonne-energie. Het tweede model borduurt voort op de technologie die Lightyear ontwikkelde voor de Lightyear One, en zal in Europa, de VS en andere wereldmarkten beschikbaar zijn vanaf €30.000. LeasePlan is één van de wereldleiders op het gebied van mobiliteit, met een wagenvloot van ongeveer 1,8 miljoen auto’s in 29 verschillende landen.

Versnelde duurzame mobiliteit



Lex Hoefsloot, oprichter en CEO bij Lightyear: “LeasePlan is al sinds 2018 een sterke partner van ons. De aankondiging van vandaag is bewijs van hun geloof in onze visie om duurzame mobiliteit beschikbaar te maken voor iedereen. LeasePlan loopt voorop in de transitie naar schone voertuigen die minder afhankelijk zijn van de laadinfrastructuur, waardoor ook grote investeringen in de laadinfrastructuur worden voorkomen. We werken samen om een uniek voertuig op de markt te brengen, dat daadwerkelijk duurzaam is.”

Tex Gunning, CEO bij LeasePlan: “LeasePlan en Lightyear lopen samen voorop door ‘s werelds eerste abonnementsmodellen voor auto’s op zonne-energie aan te bieden. Met Lightyear is range anxiety, waarbij automobilisten bang zijn voor het beperkte bereik van elektrische voertuigen, verleden tijd, net als het moeten vinden van een beschikbaar laadpunt. Dit is een enorme doorbraak in het elimineren van uitstoot van wegvervoer. We kijken ernaar uit onze krachten met Lightyear te bundelen en automobilisten kennis te laten maken met de schoonste, meest innovatieve elektrische voertuigen ooit.”

Eerder dit jaar kondigde Lightyear partnerships aan met onder andere NXP Semiconductors en Valmet Automotive.