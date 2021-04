Lightyear en Bridgestone bundelen krachten voor ’s werelds eerste elektrische lange-afstands auto op zonne-energie

Bridgestone gaat een exclusieve samenwerking aan met de innovatieve scale-up Lightyear. Bridgestone, dat kan bouwen op 90 jaar aan ervaring als wereldwijde marktleider op het gebied van geavanceerde oplossingen en duurzame mobiliteit, heeft speciaal banden ontworpen voor Lightyear One, ’s werelds eerste elektrische zonneauto voor lange afstanden, die eind dit jaar op de markt komt.

Uit recent onderzoek1 van Bridgestone is gebleken dat bijna 50 procent van de Europese automobilisten overweegt een volledig elektrische auto aan te schaffen. Daarentegen is 37 procent daar nog steeds sceptisch over vanwege zorgen over de efficiëntie en de beperkte actieradius.

Energiezuiniger dan andere voertuigen

Lightyear One pakt deze bezorgdheid direct aan door een bereik van 725 km te bieden. Tegelijkertijd is de auto tot drie keer energiezuiniger dan alternatieve elektrische voertuigen die momenteel op de markt zijn. Het voertuig wordt rechtstreeks door de zon opgeladen via een zonnedak. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot en de laadbehoefte van de gebruiker tot een minimum beperkt en de efficiëntie gemaximaliseerd.

Grenzen opzoeken

Om deze prestaties te bereiken, heeft Lightyear – mede dankzij verbeteringen op veel verschillende gebieden van voertuigontwerp – de grenzen van de huidige technologie opgezocht en een voertuig ontworpen met de beste aerodynamische coëfficiënt van alle geproduceerde auto’s tot nu toe. Om deze unieke prestaties te ondersteunen en de efficiëntie verder te verbeteren, zocht Lightyear naar een band met een zeer lage rolweerstand en een lichter gewicht, zodat de batterij nog langer meegaat, de actieradius zo groot mogelijk is en het milieu minder wordt belast.

Bridgestone heeft speciaal voor Lightyear One Turanza Eco-banden ontwikkeld, waarbij voor het eerst de revolutionaire lichtgewicht ENLITEN- en ologic-technologieën zijn gecombineerd. Deze technologieën zorgen voor gewichtsreductie door het gebruik van minder grondstoffen tijdens het productieproces. Bovendien wordt de rolweerstand verlaagd door een innovatief profiel, grotere diameters, hoge bandenspanning en een slank ontwerp.

Door de lage rolweerstand van de banden kan Lightyear One ook van een lichtere accu profiteren. In vergelijking met alternatieve Bridgestone EV-specifieke banden zijn de Turanza Eco-banden dusdanig ontworpen om de actieradius te vergroten, wat neerkomt op een equivalente gewichtsvermindering van meer dan 90 kg2. Naast het feit dat Lightyear One verder kan rijden tussen twee laadbeurten, is de verspreiding van silica van de band verbeterd door een nieuwe mengtechnologie toe te passen. Het totale gewicht van de band per voertuig3 is met 3,6 kg (ongeveer 10%) verminderd, zonder dat dit ten koste gaat van de kilometrage4 en grip.

Streng testproces

De Turanza Eco banden zijn voorzien van de nieuwe Bridgestone EV-markering op de zijwanden. De Bridgestone EV-Markering wordt toegepast op banden die speciaal zijn ontwikkeld voor elektrische voertuigen en geeft aan dat de banden een streng testproces hebben doorlopen om goedgekeurd te worden door autofabrikanten. Dit toont aan dat deze banden de unieke eigenschappen van elektrische voertuigen ondersteunen en voldoen aan de eisen van de autofabrikanten op het gebied van actieradius van de batterij, voertuigbeheersing en slijtagebestendigheid van de band.

Bridgestone maakt ook gebruik van zijn Virtual Tyre Development-technologie, waarmee de prestaties van een band nauwkeurig worden gemodelleerd zonder dat de band fysiek hoeft te worden geproduceerd en getest. Hierdoor kan tot 40.000 kilometer worden bespaard bij outdoor- en bandentesten. De productontwikkelingstijd kan hierdoor met wel 50 procent5 verkort worden.

Bridgestone World Solar Challenge

Het fundament van Lightyear en Lightyear One is gelegd tijdens de Bridgestone World Solar Challenge, een 3.000 km lange race door de Australië die de grenzen van technologische innovatie en mobiliteit op zonne-energie opzoekt. Hierdoor werkt Bridgestone al acht jaar samen met de Technische Universiteit Eindhoven en de mensen achter Lightyear. Solar Team Eindhoven, waar het fundament van Lightyear werd gelegd, won de Cruiser Cup van de Bridgestone World Solar Challenge vier keer op rij, van 2016-2019.

Emilio Tiberio, COO & CTO van Bridgestone EMIA, legt uit: “Lightyear heeft indruk gemaakt met hun benadering van duurzame mobiliteit, sinds het moment dat we het team de Bridgestone World Solar Challenge hebben zien aangaan. We zijn dus verheugd om een rol te spelen in het Lightyear One-project. Bridgestone streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 50 procent in 2030 en 100 procent duurzame materialen in 2050 en om deze doelen te bereiken, zijn strategische partnerschappen van fundamenteel belang.”

Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear, voegt hieraan toe: “We zijn blij met deze samenwerking tussen Bridgestone en Lightyear; twee bedrijven die een visie delen voor toekomstige duurzame mobiliteit. De wereld ondergaat nu al ongekende veranderingen en uitdagingen. Door innovatie en geavanceerde technologieën kunnen we samenwerken om alle mogelijkheden met beide handen aan te grijpen en een duurzamere wereld te creëren.

