Lidl gaat, evenals Albert Heijn, vrijwillig statiegeld invoeren op alle plastic sapflessen en zet hiermee een volgende stap in haar recyclingbeleid. Vanaf deze zomer zullen de eerste verpakkingen worden omgesteld naar verpakkingen met statiegeld en kunnen vanaf dan ook bij de 438 Lidl filialen en andere innamepunten ingeleverd worden.

“Voor de klant wordt het nu duidelijk; op alle plastic sapflessen in onze winkels komt statiegeld. Door statiegeld in te voeren op al deze PET-flessen beschermen we het milieu en behouden we de voordelen van het materiaal” aldus Quirine de Weerd, Senior Manager Corporate Responsibility & Relations bij Lidl. “Onze visie is om het afval van vandaag om te zetten in recycleerbare materialen van morgen. Met dat doel voor ogen verminderen we plastic waar mogelijk en houden we het waar mogelijk in de gesloten kringloop”.

Voorlopen op wet- en regelgeving deed Lidl vaker. Zo zijn vanaf 2015 meerdere plastic sapflessen voorzien van statiegeld waardoor miljoenen plastic PET-flessen in de kringloop zijn gebleven. Dankzij ons statiegeldsysteem kunnen we onze PET-flessen optimaal hergebruiken. Lidl heeft reeds een eerste afstemming gehad met Statiegeld Nederland over deze vrijwillige toetreding.

De REset plastic strategie

Naast het verduurzamen van de grondstoffen die we voor ons assortiment gebruiken, werken we ook continu aan het verduurzamen van het productieproces. De Schwarz-groep, waar Lidl onderdeel van is, zet zich al jaren in voor het verzamelen, sorteren en recyclen van het verpakkingsmateriaal. Ook heeft de Schwarz-groep de REset plastic strategie ontwikkeld die gericht is op het verminderen van plastic (REduce), het optimaliseren van de recyclebaarheid van verpakkingen (REdesign), het verzamelen, sorteren en recyclen van verpakkingen (REcycle). Het ondersteunen van het verwijderen van plastic afval uit het milieu (REmove) en op zoek gaan naar innovatieve oplossingen en investeren in onderzoek (REsearch).