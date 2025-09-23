Vandaag vierde Lidl twee belangrijke mijlpalen op haar distributiecentrum in Etten-Leur: de officiële ingebruikname van het vijfde snellaadplein voor elektrische vrachtwagens én het slaan van de eerste paal voor de uitbreiding van het distributiecentrum met 15.000 vierkante meter. Daarmee groeit het distributiecentrum naar een totale oppervlakte van 53.000 vierkante meter. Vanuit deze locatie worden dagelijks 63 Lidl-winkels in de regio bevoorraad met elektrische en biobrandstof aangedreven vrachtwagens.

De openingshandeling werd verricht door burgemeester Starmans-Gelijns en wethouder De Weert van Etten-Leur. Burgemeester Starmans-Gelijns: “Ik feliciteer Lidl van harte met deze mijlpaal. De opening van het laadplein en de uitbreiding van het distributiecentrum, dragen bij aan de duurzame ontwikkeling van Etten-Leur. Lidl is een vooruitstrevende organisatie die ook in onze regio zorgt voor een grote hoeveelheid aan werkgelegenheid en oog heeft voor haar omgeving. In het bijzonder waardeer ik dat het laadplein ook toegankelijk is voor andere ondernemers. Zo pakken we duurzaamheid samen aan, als gemeente juichen we dat van harte toe.”

Snellaadplein ook voor ondernemers uit de regio toegankelijk



Het nieuwe snellaadplein bestaat uit zes krachtige 350 kW-laadpalen en draait volledig op groene stroom, mede opgewekt door de 3.960 zonnepanelen die op het dak van het distributiecentrum komen te liggen. De korte afstanden tussen het distributiecentrum en de winkels maken elektrisch vervoer bijzonder geschikt. Het is veiliger, minder milieubelastend en draagt bij aan betaalbare boodschappen, zonder concessies aan milieudoelstellingen te doen.

De laadinfrastructuur is semi-publiek toegankelijk: toeleveranciers en andere bedrijven uit de regio kunnen tegen aantrekkelijke tarieven gebruikmaken van de laadcapaciteit, Ruud Metten, Manager Transport & Innovatie bij Lidl Nederland: “We werken aan positieve verandering en moedigen anderen aan om diezelfde weg in te slaan. Door onze infrastructuur te delen, versnellen we de energietransitie. Het is geen openbaar station, maar een gedeeld initiatief waarbij ondernemers afspraken maken over gebruik. Zo voorkomen we wachttijden en leren we van elkaar.”

Vroege start en duidelijke koers ‘volledig elektrisch’



Lidl begon al in 2015 met elektrische bevoorrading in Amsterdam en heeft inmiddels vijf snellaadpleinen gerealiseerd. De duidelijke koers richting volledig elektrisch transport werd in 2023 vastgelegd en biedt transporteurs houvast voor hun eigen investeringsplannen. Dankzij een actieradius van meer dan 500 kilometer en korte afstanden tussen distributiecentrum en winkel, is elektrisch vervoer voor Lidl niet alleen toekomstgericht, maar ook (kosten)efficiënt. Metten: “Wie nu nog afwacht, loopt straks achter. Samenwerking en vooruitkijken zijn de sleutel. We hebben de netaansluiting en de kennis al, dus we onderzoeken ook of er in de toekomst een groter, publiek toegankelijk laadplein kan komen in de regio Etten-Leur.”

Duurzaam en energie-efficiënt bouwen centraal bij uitbreiding



De uitbreiding van het distributiecentrum is een logische stap in Lidl’s groeistrategie. Het gebouw is een toonbeeld van toekomstbestendige bouw en energie-efficiëntie. Na de uitbreiding is het gebouw volledig gasloos, uitgerust met een koelinstallatie op natuurlijke koudemiddelen, voorzien van 100 procent ledverlichting en ontworpen met oog voor de natuur en omgeving. Lidl heeft met de verbouwing als ambitie het behalen van een BREEAM Excellent-score en een GPR-certificaat van 8,5.

De oplevering van de totaal verbouwing van het distributiecentrum is naar verwachting in februari 2027.

Foto’s: Henk van der Giesen