Op de zonovergoten eerste maandag van maart is de eerste paal van de nieuwe parkeergarage P3 Leeghwater op Schiphol officieel de grond ingegaan. Met deze nieuwe parkeergelegenheid biedt Schiphol de reizigers straks niet alleen meer dan 4.000 extra overdekte parkeerplekken, maar – met de nabij gelegen gratis shuttlebus – ook meer gemak en een soepele start van hun reis. In het architectonische ontwerp van ZJA Architects & Engineers speelt naast de passagiersbeleving ook duurzaamheid een belangrijke rol.

Optimale passagiersbeleving in een uiterst duurzaam gebouw

De nieuwe parkeergarage is met zes parkeerlagen zo compact mogelijk gehouden, krijgt een houten gevel én een energiepositief dak met ruim 9.000 zonnepanelen. Er wordt gewerkt met CO₂‑arm beton en waar mogelijk met hergebruikte materialen. Ook de bouw wordt door BAM Bouw en Techniek zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. De ingebruikname van de parkeergarage staat medio 2027 gepland.

Bouwen aan de luchthaven van de toekomst

Schiphol wil terugkeren in de top drie van Europese hub-luchthavens door kwaliteit te leveren aan reizigers, medewerkers en luchtvaartmaatschappijen en in balans te zijn met de omgeving en samenleving.

Met meer parkeermogelijkheden voor reizigers én een betere bereikbaarheid is de nieuwe parkeergarage onderdeel van het bredere investeringsprogramma om de luchthaven te verbeteren.