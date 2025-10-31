Op woensdag 5 november opent Lidl om 09.00 uur supermarkt aan de Schermerhoek in Capelle aan den IJssel. Het is niet zomaar een supermarkt; het is een toekomstgericht en bijzonder pand dat voldoet aan de hoogste normen. De nieuwe locatie ligt op slechts 50 meter afstand van de supermarkt aan de Schermerhoek, die sluit op dinsdag 4 november om 17.00 uur.

De komende maanden wordt verder gewerkt aan de inrichting van het omliggende terrein. Een feestelijke opening van het volledige project, inclusief de vergroening van de omgeving en verdere verbetering, staat gepland voor 2026.

Toekomstgericht gebouwd

De nieuwe Lidl-winkel is als eerste supermarkt in Nederland gewaardeerd met een 8,5 GPR-certificering. Dit betekent dat het gebouw voldoet aan strenge eisen op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De score is onafhankelijk beoordeeld en nationaal erkend als een van de meest ambitieuze standaarden voor duurzaam gebouwde omgeving.

Interessante weetjes

Zonnepanelen op dak, gevel en carports: In totaal zijn er 1.388 zonnepanelen geplaatst, waarmee er per jaar meer energie opwekken dan de winkel per jaar gebruikt.

Aanpassing van de buitenruimte: Rondom de winkel is extra ruimte ingericht met planten en bomen, wat zorgt voor natuurlijke verkoeling en wateropvang bij hevige regenval.

Vers, gemak en innovatie



De nieuwe supermarkt heeft veel ruimte voor dagverse producten. Klanten komen binnen op het groente & fruit plein en kunnen bij de Warme Bakker zelf hun verse, rustieke broden snijden met de broodsnijmachine. Een blikvanger is het ‘Vers & Ambachtelijk’ meubel, met een gevarieerd en betaalbaar assortiment aan vleeswaren, kazen, tapas en borrelhapjes.

Daarnaast hebben klanten de mogelijkheid om te kiezen voor innovatieve betaalmethoden. Met Scan & Go (via de Lidl Plus-app) kunnen zij hun boodschappen eenvoudig scannen met hun smartphone en direct afrekenen bij de self-checkout. De supermarkt beschikt over 3 reguliere kassa’s en 11 zelfscankassa’s.