Lidl Nederland zet een historische stap in de verduurzaming van de retailsector. De supermarktketen maakte vandaag met een video, in het bijzijn van minister Vincent Karremans, bekend dat zij in 2027 álle winkels in Nederland volledig elektrisch bevoorraadt. Hiermee is Lidl Nederland de eerste supermarkt en zelfs retailer ter wereld die deze mijlpaal bereikt. De oorspronkelijke doelstelling voor 2030 wordt hiermee met drie jaar versneld. De officiële aftrap van dit slotstuk vond vandaag plaats tijdens de opening van het nieuwste snellaadplein in Almere.

Lof van minister Karremans



“Het is geweldig om te zien dat een grote onderneming zoals Lidl volgend jaar helemaal haar bevoorrading elektrisch zal doen”, zegt minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans. “De elektrificatie van het weg- en vrachtverkeer is belangrijk in het kader van energieonafhankelijkheid, wat alleen maar wordt onderstreept door de gevolgen die we hier merken van de situatie in het Midden-Oosten, maar ook voor luchtkwaliteit en CO2-besparing. Het is dus goed nieuws voor iedereen.”

“Door slim te investeren in elektrische bevoorrading houden we voor klanten de prijzen van boodschappen laag. We zijn dan ook enorm trots dat het ons gelukt is om dit voor elkaar te krijgen. Hiermee laten we zien dat duurzaamheid en betaalbaarheid prima samen gaan,” aldus Peter de Roos, CEO van Lidl Nederland.

Regio Noord-Holland en Flevoland nu al volledig elektrisch



Met de ingebruikname van het innovatieve snellaadplein op het distributiecentrum in Almere, waar zelfs een MCS lader van 1000 KW staat, is de volledige bevoorrading van de regio Noord-Holland en Flevoland per direct 100% elektrisch. Na in 2024 de eerste mijlpaal te vieren in aanwezigheid van de toenmalige minister Rob Jetten, bewijst Lidl Nederland nu in Almere dat een volledig emissievrije logistiek geen toekomstplan is, maar de realiteit van vandaag.

Niet wachten op wet- en regelgeving, maar doen



Lidl Nederland heeft de weg naar een volledig elektrische vloot vroegtijdig gevolgd. In plaats van te wachten op wet- en regelgeving kiest Lidl voor ondernemerschap. Dit gaat verder dan alleen het elektrificeren van de vrachtwagens, samen met logistieke partners; het vraagt om slimme oplossingen voor de huidige krapte op het energienet. Door grootschalige zon-opwek op de daken van de distributiecentra te combineren met enorme batterij-opslag kan Lidl Nederland pieken in het stroomverbruik opvangen en afvlakken. Op het terrein van DC Almere staat een batterij met een opslagcapaciteit van 1MWh. Ook is een Megawatt Charger geplaatst, waarmee in de toekomst laadsnelheden tot 1,2 MW mogelijk zijn.

We helpen het stroomnet te ontlasten en houden de prijzen van boodschappen laag



Ruud Metten, head of transport Lidl Nederland: “Door vroegtijdig te investeren in elektrisch transport zijn we nu minder afhankelijk van de vrachtwagenheffing en grillige brandstofprijzen. Dat voordeel geven we direct door aan de klant; het helpt ons de prijzen van de boodschappen laag te houden. Met slimme monitoring voorspellen we onze energiebehoefte op de minuut nauwkeurig. Wanneer onze laadpleinen vrij zijn stellen we onze zelf opgewekte groene stroom beschikbaar aan derden. Zo ontlasten we het stroomnet en helpen we bedrijven met hun verduurzaming van transport. Dit resultaat is echt een gezamenlijke prestatie met onze partners.”

Van fossielvrij naar 100% elektrisch



Lidl Nederland bevoorraadt sinds 2024 als eerste retailer haar winkels volledig fossielvrij. De stap naar 100% elektrisch transport in 2027 is het sluitstuk van een jarenlange duurzaamheidsstrategie. Alle distributiecentra van Lidl Nederland werken gasloos en wekken via tienduizenden zonnepanelen een groot deel van de benodigde energie zelf op.

Duurzame bevoorrading, en lage boodschappenprijzen



Met deze stap bewijst Lidl Nederland dat duurzaamheid en efficiënte retail hand in hand gaan. Door nu te investeren in de toekomst van transport houdt de supermarktketen de bedrijfsvoering efficiënt en de prijzen voor haar klanten laag. Bovendien zorgt de elektrische vloot voor een veiliger, stiller en schoner straatbeeld in de buurt van de 440 Nederlandse Lidl-winkels.