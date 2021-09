Lidl op weg naar verspillingsvrij

Daags voor de landelijke Verspillingsvrije Week start Lidl de samenwerking met Wageningen University en Kipster om te onderzoeken hoe Lidl in de toekomst volledig verspillingsvrij kan worden. Na de landelijke uitrol van “Verspil Mij Niet” vorig jaar, heeft de supermarkt maar liefst 8,5 miljoen Verspil-Me-Nietjes (artikelen die op de laatste dag van hun houdbaarheid worden aangeboden voor 25 of 50 cent) verkocht en 700.000 Too Good To Go-boxen. Naast deze succesvolle initiatieven blijft er nu nog altijd voedsel over dat niet meer geschikt is voor menselijke consumptie. In de samenwerking gaan de partijen onder meer onderzoeken hoe voedsel dat momenteel overblijft nog een goede bestemming kan krijgen.

Zuinig met grondstoffen

Voor de wereldwijde productie van voedsel wordt er gebruik gemaakt van kostbare grondstoffen, zoals land en water. Tegelijkertijd wordt nog steeds 1/3 van dit voedsel verspild, terwijl het veelal nog geschikt is als bijvoorbeeld veevoer. Door dit overgebleven voedsel te gebruiken als veevoer wordt bovendien kostbare landbouwgrond bespaard omdat er minder “nieuw” veevoer geproduceerd hoeft te worden. Daarom zet Lidl nu een volgende stap en onderzoekt samen met Wageningen University en Kipster de mogelijkheden.

Quirine de Weerd, hoofd Corporate Social Responsibility & Relations bij Lidl legt uit: “Wij hebben vorig jaar een praktische oplossing geboden voor een groot maatschappelijk probleem, de landelijke introductie van ons concept Verspil Mij Niet. In één jaar tijd hebben wij 8,5 miljoen Verspil-Me-Nietjes verkocht en 700.000 Too Good To Go-boxen. Dit heeft de verspilling van voedsel in onze organisatie drastisch teruggedrongen, onze klanten verrast met goede artikelen voor een hele lage prijs én onze medewerkers zijn blij dat ze minder hoeven weg te gooien. Maar onze ambitie gaat verder. In de toekomst willen we totaal verspillingsvrij zijn en samen met Wageningen University en Kipster gaan we onderzoeken of we het vergisten van eten kunnen vermijden en het voedsel een betere bestemming kunnen geven.”

Kringlooplandbouw

Ongeveer 70% van de uitstoot van dieren komt van het voedsel dat zij eten. Door de voeding van dieren te veranderen kunnen we dit percentage significant terugdringen.

Imke de Boer, Wageningen University vertelt “Dieren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond en duurzaam voedselsysteem. Zo zijn varkens en kippen heel geschikt om voedsel reststromen die niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie te verwerken. Dit voorkomt voedselverspilling en goede landbouwgronden hoeven niet gebruikt te worden om voer voor dieren op te verbouwen. Een mooi voorbeeld hiervan is het Kipster-ei dat bij Lidl te koop is, hierbij worden de dieren volledig gevoerd op reststromen. Met deze samenwerking tussen Wageningen University, Kipster en Lidl berekenen we hoeveel dieren we zouden kunnen voeren van de reststromen, voedsel dat we niet meer kunnen verkopen, van Lidl. Hiermee zetten we weer een volgende stap in de richting van kringlooplandbouw”.

Samen tegen Voedselverspilling

Eerder sloot Lidl zich ook aan bij de stichting Samen tegen Voedselverspilling, die streeft naar de helft minder voedselverspilling in 2030. Dat is hard nodig: in de Nederlandse supermarktbranche wordt zo’n 180.000 ton voedsel per jaar weggegooid – en daarmee gaan ook de energie en vele grondstoffen verloren die zijn gebruikt voor de productie. “We willen Sustainable Development Goal 12.3 behalen en van Nederland één van de eerste landen maken die voedselverspilling met de helft weet te verminderen”, zegt Toine Timmermans, Directeur Stichting Samen tegen Voedselverspilling. “Lidl is hierin één van de koplopers met initiatieven zoals Verspil Mij Niet – waarbij producten met een flinke korting op de dag van houdbaarheid worden verkocht. Deze blijken enorm effectief te zijn om verspilling te voorkomen. Deze samenwerking met de Wageningen University en Kipster is een mooie vervolgstap op een mondiaal probleem.”