Lidl maakt vandaag haar nieuwe aanpak ten aanzien van gezondheid bekend. Omdat voedsel impact heeft op zowel de gezondheid als duurzaamheid, beschouwt de supermarkt deze thema’s niet meer als losse thema’s maar als een geheel. Het Planetary Health Diet is het uitgangspunt van Lidl’s nieuwe aanpak. Lidl is hiermee de eerste supermarkt die de twee thema’s koppelt.

In 2017 publiceerde Lidl een uitgebreide strategie ten aanzien van het verminderen van onder andere suiker en zout in haar huismerkenassortiment. Vijf jaar later is er op het gebied van voeding veel veranderd. Tegenwoordig draait het niet meer alleen om de gezondheid van het individu maar ook om hoe in 2050 wereldwijd 10 miljard mensen binnen de ecologische grenzen van de aarde gevoed kunnen worden. Het Planetary Health Diet (PHD) is de richtlijn die beschrijft hoe dit haalbaar is. Bij het PHD wordt onder andere uitgegaan van een grotere inname van plantaardige eiwitbronnen en een lagere inname van dierlijke eiwitbronnen. Met de invoering van dit beleid, stelt Lidl zichzelf ten doel dat ze haar klanten een zo gezond en duurzaam mogelijk assortiment aanbiedt.

Geen reclame meer gericht op kinderen

Lidl zet ook een volgende stap in haar kindermarketing beleid. Eerder was de supermarkt al gestopt met het aanprijzen van suikerhoudende dranken gericht op kinderen. Vanaf dit jaar is er geen reclame meer gericht op kinderen voor ongezonde producten. Het betreft de reclameactiviteiten op TV, radio, social media en in de reclamefolders.

De nieuwe aanpak ten aanzien van bewuste voeding is beschreven in het nieuwe ‘Inkoopbeleid Bewuste Voeding’ dat vandaag gepubliceerd is.