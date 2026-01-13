Milieuorganisatie Comité Schone Lucht heeft op 12 januari formeel aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) tegen RWE Generation NL B.V. De aangifte betreft ernstige vermoedens van structurele overtreding van Europese duurzaamheidsregels voor biomassa (RED II) en mogelijke subsidiefraude met SDE++-middelen. Comité Schone Lucht acht dit niet alleen een milieukwestie, maar ook een rechtsstatelijk probleem.

Volgens het Comité heeft RWE in 2023 en 2024 alle verbrande houtige biomassa geclassificeerd als “afval- en residuhout” (Categorie 5), terwijl uit diverse onderzoeken blijkt dat deze biomassa (mede) afkomstig was direct uit primair bos- en plantagehout (Categorie 1 en 2). Door deze classificatie zijn wettelijk verplichte duurzaamheidscriteria buiten toepassing gelaten, terwijl daar wél aanspraak op publieke subsidies aan is verbonden.

De aangifte stelt dat RWE gebruik heeft gemaakt van certificeringssystemen die grotendeels berusten op zelfverklaringen en geen fysieke verificatie op locatie vereisen, terwijl bekend was dat leveranciers met gemengde houtstromen werken. Dit zou neerkomen op een structurele omzeiling van bindende Europese regels, en niet op een administratieve vergissing.

“Publiek geld voor duurzame energie mag alleen worden verstrekt als aantoonbaar aan de duurzaamheidsvoorwaarden wordt voldaan,” aldus Fenna Swart, directeur van Comité Schone Lucht: “Hout uit bossen verbranden en dat vervolgens als ‘afval’ labelen om miljoenen aan subsidies te innen, is niet duurzaam en niet acceptabel. Daarom hebben wij aangifte gedaan.”

In de aangifte wordt verzocht om:

een handhavings- en opsporingsonderzoek naar de herkomst van de verbrande biomassa;

opschorting van subsidies hangende het onderzoek;

en, indien opzet of grove schuld wordt vastgesteld, strafrechtelijke vervolging en terugvordering van subsidies.

‘Wij roepen de overheid op haar handhavingsplicht onder Europees recht serieus te nemen en te voorkomen dat private certificering wordt gebruikt om bindende duurzaamheidsregels feitelijk buiten werking te stellen’, aldus het Comité.

Lees hier meer over het onderzoek van Comité Schone Lucht en Biofuelwatch