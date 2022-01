Levi Strauss & Co. lanceert circulaire versie van haar iconische 501 jeans

Begin dit jaar lanceert het merk Levi’s® een nieuwe versie van de 501® Original-jeans, gemaakt van biologisch katoen, post-consumer gerecycled denim en ontworpen om recyclebaar te zijn. Het bouwt voort op de samenwerking van vorig jaar tussen het Zweedse bedrijf Renewcell en onze Wellthread™-lijn op de 502™ voor mannen en High Loose voor vrouwen, waarbij gebruik werd gemaakt van dezelfde materialen, die door Fast Company een ‘World Changing Idea’ werd genoemd.

Levi Strauss & Co. gebruikt opnieuw een mix van Renewcell’s baanbrekende Circulose®-vezel, een duurzaam geproduceerde viscose die gedeeltelijk is gemaakt van gerecycled denim, en biologisch katoen, waardoor we veel minder natuurlijke hulpbronnen en minder chemicaliën hoeven te produceren. Het resultaat is een nieuwe jeans gemaakt van oude jeans die is ontworpen met het potentieel om opnieuw en opnieuw tot nieuwe jeans te worden gemaakt.

“We nemen de innovatie van de Wellthread™-samenwerking van vorig jaar met Renewcell en passen deze toe op wat met recht het meest iconische kledingstuk in alle kleding kan worden genoemd, de 501®”, zegt Paul Dillinger, vice-president van Design Innovation. “Het laat zien hoe serieus we bezig zijn in de richting van circulariteit. Onze circulaire 501®-jeans zullen niet alleen worden ontworpen om de tand des tijds te doorstaan, zoals ze altijd zijn geweest, maar ze zullen ook een tweede, derde of vierde leven kunnen vinden als nieuwe kledingstukken.”

Investeren in een meer circulair modemodel

De nieuwste productlancering spreekt tot Levi’s toewijding om te evolueren naar meer circulaire producten en praktijken. Het verminderen van de milieu-impact van de materialen maakt deel uit van de bredere strategie voor het behoud van hulpbronnen gedurende de levenscyclus van onze producten en is een belangrijk onderdeel van onze Buy Better, Wear Longer-boodschap en campagne.

In juli 2021 sloot het bedrijf zich aan bij het Jeans Redesign Project van de Ellen MacArthur Foundation met als doel om de circulaire productportfolio uit te breiden. Er was een natuurlijke afstemming met het werk dat al gaande was in onze Wellthread-lijn, zoals blijkt uit de samenwerking van vorig jaar met Renewcell en de circulariteitsnormen die EMF in de hele industrie probeert te integreren. De circulaire 501®, die voldoet aan de Jeans Redesign-richtlijnen van EMF, is daar een verder bewijs van.

“In ons voortdurende onderzoek en onze ontwikkeling streven we ernaar onze ontwerppraktijken te verbeteren en natuurlijke hulpbronnen op elke mogelijke manier te behouden”, zegt Una Murphy, Levi’s®-directeur van Design Innovation. “Door duurzame innovatie te integreren, leren we wat mogelijk is en werken we aan het oplossen van enkele van onze grootste uitdagingen.”

Elke materiaalcomponent die in onze circulaire 501®-jeans wordt gebruikt, is ontwikkeld en geselecteerd om in lijn te zijn met een strikte strategie van één vezel die efficiënte recycling mogelijk maakt aan het einde van de levensduur van de jeans. Door delen van het kledingstuk die normaal gesproken van synthetische vezels zijn gemaakt, zoals polyester zakken, draden, labels en voering, te vervangen door alternatieven van 100% katoen, hebben we vervuilende elementen verwijderd die anders het katoenterugwinningsproces zouden verstoren.

“Door onze kenmerkende jeans, de 501®, te produceren met gerecycled materiaal en op een manier die ze recyclebaar maakt, hopen we onszelf en de industrie te laten zien dat het echt kan en dat we een duurzamer product kunnen leveren dat hulpbronnen bespaart. , ziet er nog steeds geweldig uit en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen”, aldus Paul.