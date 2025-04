Vier toonaangevende Europese snellaadbedrijven voor EV’s zijn een samenwerking aangegaan om de Spark Alliance op te richten; Europa’s grootste en meest betrouwbare EV-laadnetwerk. De CEO’s van Atlante, Electra, Fastned en IONITY – allemaal grote Europese ‘pure-player’ bedrijven die zich richten op het opladen van EV’s – bevestigden de eerste samenwerking op dit gebied in de sector op 2 april 2025 in de Cercle de l’Union Interalliée in Parijs. Het doel van de Spark Alliance is om één naadloos oplaadnetwerk te creëren, dat de ervaring vereenvoudigt en het reizen en opladen van EV’s makkelijker dan ooit maakt.

Europa’s grootste oplaadnetwerk in één app

De Spark Alliance pakt de belangrijkste uitdagingen aan waar EV-rijders vandaag de dag mee te maken hebben. Het vinden van de beste openbare opladers in het doolhof van verschillende aanbieders, apps en prijsstructuren kan overweldigend zijn, en om een oplaadsessie succesvol te voltooien is het vaak vereist om een nieuwe app te downloaden of het invoeren van een nieuwe betaalmethode.

De Spark Alliance lost dit probleem op. EV-rijders zullen binnenkort naadloos toegang krijgen, kunnen opladen en betalen bij een van de meer dan 1.700 Spark Alliance stations, met transparante prijzen – ongeacht het merk of model van hun EV. Hiervoor kunnen ze gewoon de app van hun favoriete snellaadbedrijf gebruiken, zonder dat ze een nieuwe hoeven te downloaden.

Bestuurders kunnen naar een laadstation van één van de partijen gaan en de apps van de andere leden gebruiken om hun laadsessie te starten en te betalen. Dit geldt voor alle vier de bedrijven, waardoor er een uniform, open netwerk ontstaat voor alle EV-bestuurders.

Om EV-rijders te helpen het meest betrouwbare station in de buurt te vinden terwijl ze onderweg zijn, zullen Spark Alliance leden niet alleen hun eigen stations tonen in de routeplanners van hun app, maar ook die van andere leden. Dit maakt het heel eenvoudig om tijdens een reis één van de 11.000 hoogwaardige oplaadpunten in 25 Europese landen te vinden, die allemaal 100% hernieuwbare energie leveren.

De overstap naar elektrische mobiliteit stimuleren

De Spark Alliance betekent een grote stap voorwaarts in het vertrouwen van de EV-rijders en een cruciale verandering in de oplaadindustrie. Deze grote samenwerking maakt de weg vrij voor de democratisering van het opladen van EV’s in het openbaar en zet de standaard voor massale adoptie van EV’s in Europa.

Atlante, Electra, Fastned en IONITY delen de missie om de overgang naar elektrische mobiliteit te versnellen en te werken aan een fossielvrije toekomst. Door hun krachten te bundelen, verwijderen ze belangrijke barrières voor het aanschaffen van een EV en maken ze zorgeloos rijden met een EV in heel Europa mogelijk, of het nu gaat om dagelijks woon-werkverkeer, zakenreizen of vakantiereizen.

Lees meer over de Spark Alliance op www.sparkalliance.eu

“Als Atlante zijn we er trots op dat we één van de partijen zijn die de Spark Alliance oprichten: met z’n vieren delen we gemeenschappelijke waarden en een sterke betrokkenheid om de toekomst van het opladen van elektrische voertuigen vorm te geven. We zullen middelen, expertise en vooral passie en vastberadenheid bijdragen om bestaande en toekomstige EV rijders de best mogelijke laadervaring te geven. We zullen beginnen met praktische, directe stappen, zoals het weergeven van onze stations in elkaars apps – om zo ‘probleemloos’ toegang te geven tot het grootste snelle en ultrasnelle laadnetwerk van Europa. We zullen doorgaan met andere initiatieven om de toegang tot betrouwbaar en hoogwaardig openbaar opladen eenvoudiger, transparanter en veiliger te maken, terwijl we het voortouw nemen in de voorbereiding van de industrie op de massale komst van EV’s op de weg. Het bepalen van de standaarden voor publieke laadinfrastructuur en het introduceren van innovatie kan niet geïsoleerd gebeuren: we zijn met z’n vieren samengekomen om hieraan te beginnen en we zullen ook actief op zoek gaan naar andere geïnspireerde partners die samen met ons de elektrische toekomst willen stimuleren! ” – Stefano Terranova, CEO, Atlante

“Electra is trots om actief bij te dragen aan het opzetten van het grootste publieke oplaadnetwerk in Europa. Samen met Atlante, Fastned en Ionity standaardiseren we de oplaadervaring en nemen we barrières voor de adoptie van elektrische voertuigen verder weg. Bij Electra hebben we altijd de nadruk gelegd op de snelheid, eenvoud en betrouwbaarheid van het opladen. Met de Spark Alliance gaan we nog een stap verder door een netwerk van meer dan 11.000 oplaadpunten van hoge kwaliteit aan te bieden, die in één oogopslag toegankelijk zijn zonder dat je van app hoeft te wisselen. Dit is de toekomst van elektrische mobiliteit: naadloos, zuinig en milieuvriendelijk. ” – Aurélien de Meaux, medeoprichter en CEO, Electra

“Elektrische rijders bevinden zich vaak in een doolhof: te veel apps, laadpassen en laadstations van lage kwaliteit zorgen voor verwarring en angst. We lossen dit op door Europa’s belangrijkste laadbedrijven samen te brengen om de meest soepele laadervaring te creëren in het grootste netwerk van Europa. In een overvolle markt zullen Spark Alliance stations zich onderscheiden van de massa door het bieden van kwaliteit en vertrouwen – wat de hele oplaadervaring voor bestuurders vereenvoudigt en de adoptie van EV versnelt.” – Michiel Langezaal, medeoprichter en CEO, Fastned

“Het rijden en opladen van een elektrisch voertuig moet leuk zijn – niet ingewikkeld. Onze samenwerking, die wordt gedreven door Europa’s toonaangevende aanbieders van oplaadpunten, betekent een grote stap voorwaarts en geeft een sterk signaal af voor e-mobiliteit in Europa: betrouwbaar snelladen, vereenvoudigd in 25 EU-landen – allemaal binnen de app die rijders al vertrouwen. Verenigd door een gedeelde missie maken we de weg vrij voor een nieuw tijdperk van duurzaam, zorgeloos reizen in heel Europa.” – Jeroen van Tilburg, CEO, IONITY