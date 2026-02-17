In 2028 en 2029 verhuist Achmea binnen Amsterdam en Leiden naar nieuwe kantoren. De huidige huurcontracten in deze steden lopen af en worden niet verlengd. Achmea kiest voor nieuwe, duurzame kantoorruimtes. In Leeuwarden wisselt de Achmeatoren van eigenaar.

In Amsterdam verhuist Achmea naar EDGE ArenAPoort, dat wordt herontwikkeld en verduurzaamd tot een Paris Proof gebouw. De eerste medewerkers verhuizen in 2028 van de MediArenA naar EDGE ArenAPoort, waar Achmea een van de hoofdbewoners wordt. Op deze nieuwe kantoorlocatie is ook ruimte voor Achmea-collega’s die vanuit Zeist naar Amsterdam verhuizen.

In 2029 verhuist Achmea ook binnen Leiden naar een nieuw kantoor. Het gaat om het nog te bouwen Lorentz II, direct tegenover het Centraal Station. Het is een duurzaam kantoorconcept op basis van het hybride werken en onderdeel van de ‘duurzaamste kilometer van Nederland’. Achmea verlaat daarmee de huidige kantoorlocatie Le Carrefour. Op de nieuwe locatie is ook ruimte voor Achmea-collega’s die vanuit Zeist naar Leiden verhuizen.

In Leeuwarden blijft Achmea op de huidige locatie gevestigd, maar verkoopt het de Achmeatoren. Achmea zelf benut op dit moment slechts 4 van de 26 verdiepingen van de toren. Vanwege deze lage bezettingsgraad is onderzocht of verkoop mogelijk was. Dat is nu gelukt. Eind dit jaar gaat het eigenaarschap over naar Harns Invest. De toren behoudt haar kantoorfunctie en wordt geschikt gemaakt voor verhuur aan meerdere ondernemingen. Achmea-medewerkers blijven gewoon werken vanaf kantoorlocatie Leeuwarden.

Bianca Tetteroo, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea: “Met deze keuzes zetten we belangrijke stappen in ons strategische huisvestingsplan. We zijn nu al goed gehuisvest in Amsterdam en Leiden, maar benutten hiermee de kans om nog efficiënter en duurzamer te werken. We kijken al uit naar het betrekken van de nieuwe, duurzame kantoren. Daarnaast zijn we verheugd dat de Achmeatoren, die zo kenmerkend is voor de skyline van Leeuwarden, een goede nieuwe eigenaar krijgt.”

Achmea kondigde eerder aan dat het hoofdkantoor in 2028 van Zeist naar Apeldoorn verhuist.

Foto: Achmeatoren Leeuwarden