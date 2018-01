Leer over de circulaire economie van metalen

Op 22 januari 2018 start de Massive Open Online Course ‘A Circular Economy of Metals: Towards a Sustainable Societal Metabolism’. Dit online vak werd ontwikkeld universitair hoofddocent Ester van der Voet van Universiteit Leiden.

Metalen: een beperkte en waardevolle bron

Metalen zijn overal om ons heen aanwezig. Ze zijn onmisbaar voor bijvoorbeeld onze smartphones, computers en, uiteraard, onze vervoersmiddelen. Niet alleen in opkomende economieën maar ook in industriële landen, zit de vraag naar metalen in een stroomversnelling. Het delven naar metalen en de productie eromheen breidt zich steeds verder uit, net als de gevolgen van deze activiteiten voor het milieu.

Leer hoe de cyclus te sluiten

Deze gevolgen en de opties voor een duurzamer systeem van metaalproductie en – komen uitgebreid aan bod in de Massive Open Online Course ’A Circular Economy of Metals: Towards a Sustainable Societal Metabolism’. Er zal speciale aandacht zijn voor de ‘circulaire economie van metalen’, oftewel het zo lang mogelijk in gebruik houden van metalen zodat er geen nieuwe gedolven hoeven te worden.

Een wereldwijde uitdaging

Dit vak is gebaseerd op een serie van rapporten van het International Resource Panel dat onderdeel is van Verenigde Naties Milieu (UN Environment). Een belangrijk onderdeel zijn de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN, ambitieuze opgestelde doelen die in het vak als leidraad zullen dienen voor het grondig analyseren van de wereldwijde productie en het gebruik van metalen en de oplossingen die nodig zijn om die doelen te behalen.

Schrijf je nu in!

Vanaf nu is het mogelijk om je in te schrijven voor het online vak ‘A Circular Economy of Metals: Towards a Sustainable Societal Metabolism’. Op maandag 22 januari staat het eerste college online. Het vak duurt in totaal 6 weken en wordt gegeven door universitair hoofddocent Ester van der Voet van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden.

Naar MOOC course ‘A Circular Economy of Metals: Towards a Sustainable Societal Metabolism’