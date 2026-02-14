Studenten van de masteropleiding ‘Circulaire Economie’ aan de HAN hebben de ‘Nationale Hackathon Circulaire Economie 2026’ gewonnen. Hun concept ‘Hup naar de Hub’ biedt een circulaire oplossing voor kampeerspullen op festivals.

Hoe worden evenementen afvalvrije belevingen?

Tijdens de landelijke hackathon werken studententeams ieder jaar een week lang aan actuele vraagstukken rond circulariteit. Dit jaar was het alweer de 6e editie van de Nationale Hackaton Circulaire Economie. De centrale vraag dit jaar: hoe maken we van evenementen afvalvrije belevingen? Maar liefst 650 studenten van MBO, HBO en universiteiten namen deel. De HAN deed al voor de 5e keer mee aan deze Hackaton. En met succes!

Kampeerplek schoon? Statiegeld terug!

In opdracht van PreZero Nederland gingen studenten van de HAN Master Circulaire Economie aan de slag met de uitdaging om evenementen écht zero waste te maken. Onze studenten Indy, Noor, Sietske en Isa konden hun oren niet geloven toen de expert-jury vertelde dat zij gewonnen hadden. Het winnende idee draait om een systeem waarbij festivalbezoekers huurgeld betalen voor hun kampeerplek en materialen. Wie de plek schoon achterlaat, krijgt dit geld terug. Kampeerspullen worden daarna via een centrale hub ingezameld, gerepareerd of opnieuw gebruikt.

Systeembenadering

Volgens de jury viel het plan op door de sterke systeembenadering en de praktische uitwerking. Die systeembenadering betekent dat niet alleen naar afval of hergebruik wordt gekeken, maar naar het volledige systeem eromheen: gedrag van bezoekers, logistiek, eigenaarschap van materialen en samenwerking tussen organisatoren en leveranciers. HAN-docent Liard Kranen: “Juist die brede manier van kijken naar vraagstukken is kenmerkend voor de master Circulaire Economie, waarin studenten leren om technische, economische en sociale aspecten met elkaar te verbinden.”

Hoe verder?

Naast het winnen van tickets voor een festival naar keuze gaat team ‘Hup naar de Hub’ samen met Prezero Nederland verder onderzoeken hoe dit idee daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden.

Over de hackaton

De hackathon is onderdeel van het programma Leadership for the Circular Transition, dat zich richt op het opleiden van toekomstige leiders voor een circulaire en energieneutrale samenleving.