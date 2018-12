LeasePlan en Lightyear leveren eerste leaseauto op zonne-energie

LeasePlan Nederland gaat samenwerken met de Nederlandse scale-up Lightyear, het eerste bedrijf ter wereld dat een elektrische zonneauto ontwikkelt voor consumenten. LeasePlan Nederland wordt leasingpartner van Lightyear voor de Lightyear One, de eerste auto die het bedrijf produceert. Naar verwachting rijdt de Pioneer Edition van de Lightyear One in 2020 op de Nederlandse wegen.

Lightyear, opgericht door drievoudig Solar Challenge-winnaars, opent deze week haar productielocatie aan de Automotive Campus in Helmond. De Lightyear One is de eerste elektrische auto die het mogelijk maakt om in Nederland 8.000 tot 10.000 km per jaar op zonne-energie te rijden, met behulp van geïntegreerde zonnecellen. Het design van de auto is nog top secret. Wel is al bekend dat het gaat om een vijfzits hatchback met allwheeldrive en een actieradius tot 800 kilometer.

Lightyear is de afgelopen jaren gegroeid tot 100 medewerkers en werkt samen met engineeringbureaus FEV en EDAG om in de zomer van 2019 de eerste prototypes te lanceren. In 2020 worden de eerste verkochte Lightyear One’s geleverd.

Dankzij de samenwerking tussen LeasePlan Nederland en Lightyear kan de zonneauto niet alleen gekocht, maar ook geleased worden. Zo wordt de auto direct toegankelijk voor een bredere, zakelijke doelgroep.

Leiders in duurzame mobiliteit

LeasePlan en Lightyear vinden elkaar in de voortrekkersrol die zij vervullen op het gebied van duurzame mobiliteit en in hun ambitie om de transitie naar schone mobiliteit te versnellen. Dit onderstreepten beide partijen deze week nog eens met hun deelname aan de UNFCCC klimaatconferentie in Katowice.

Erik Henstra, Managing Director van LeasePlan Nederland: “Lightyear laat zien dat het mogelijk is om elektrisch te rijden op zonnekracht. Als leasingpartner willen wij onze klanten de mogelijkheid bieden een krachtig duurzaamheidsstatement te maken door te rijden in ’s werelds eerste zonneauto voor consumenten. Daarnaast draagt deze samenwerking bij aan onze ambitie om in 2021 onze eigen vloot en in 2030 onze totale vloot van 1,8 miljoen auto’s volledig emissievrij te maken.”

“Met LeasePlan hebben we een stevige partner aan boord die ons versterkt met een solide netwerk in Nederland en Europa”, vult Lex Hoefsloot aan, CEO van Lightyear. “Zakelijke rijders spelen een belangrijke voortrekkersrol bij de introductie van nieuwe technieken. Dat zagen we ook eerder bij de elektrische auto. De ervaring van LeasePlan zal ons zeker verder brengen op weg naar de brede lancering van de Lightyear One in 2020.”