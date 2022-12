Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat opent samen met wethouder Leon Geilen (gemeente Sittard-Geleen) en LEAP24-oprichter Pelle Schlichting officieel het derde snellaadstation van LEAP24 op 19 december in Geleen. Het snellaadstation is ruim ingericht, waardoor vracht-, bestel- en personenauto’s er makkelijk kunnen snelladen. Voor LEAP24 is dat het eerste snellaadstation in Limburg.

Vrachtauto’s, bestelbussen en personenauto’s kunnen voor snelladen nu terecht op Industrieweg 1 in Geleen. Het LEAP24 snellaadstation ligt op een strategische locatie, waar veel logistiek vervoer vanuit de regio en het buitenland passeert. Daarmee bedient het station met zes snelladers de landelijke en regionale duurzame ambities.

Staatssecretaris Heijnen: “We willen dat ons vervoer voor steeds minder uitstoot zorgt om uiteindelijk te komen tot helemaal geen uitstoot. Een goede beschikbaarheid van snellaadstations is daarbij van groot belang. Zodat chauffeurs snel kunnen laden en daarna weer snel op weg kunnen. Deze laadlocatie is een stimulans voor zero emissie-transport in de provincie Limburg. Dat dit snellaadstation vlakbij de grens staat is wat mij betreft een extra pluspunt, want zo faciliteren we ook chauffeurs die uit het buitenland Nederland in rijden en dragen we eraan bij dat ook zij schoner gaan rijden.”

Emissie-vrije zones voor distributie in steden

Door de komst van emissie-vrije zones voor steden, moeten veel steden en ondernemers gaan nadenken over hun laadstrategie.

Wethouder Ivo Tillie: “In onze gemeente ligt het eerste Limburgse snellaadstation waar zowel vrachtauto’s als personenauto’s terecht kunnen. Sittard-Geleen is de poort naar Europa en andersom naar de rest van Nederland. Dit snellaadstation ligt dicht bij logistieke bedrijven en een internationaal kruispunt van wegen, maar ook dicht bij waar mensen wonen. Die nu bij hen in de buurt kunnen ervaren hoe makkelijk én snel een auto kan worden geladen. Dat is echt een stap vooruit.”

”We zorgen dat chauffeurs op een veilige, rustige en groene plek snel bij kunnen laden en weer door kunnen gaan”, zegt Schlichting. “Om steden en ondernemers vooruit te helpen, realiseren we snellaadstations op bedrijventerreinen. Dat past niet alleen bij een lokale laadstrategie, maar het is ook onderdeel van een groter plaatje, en dat onderstreept het bezoek van staatssecretaris Vivianne Heijnen en wethouder Ivo TIllie”.

Op weg naar ZES

27 steden, waaronder Maastricht, spraken de ambitie uit om voor 2025 zero emissie stadslogistiek (ZES) te hebben. Zo kunnen ze de CO2-uitstoot in steden verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Elektrisch rijden past goed binnen dat plaatje want elektrische voertuigen zijn schoon, stil en zuinig waardoor ze bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. LEAP24 maakt met de snellaadstations het overstappen op elektrisch rijden aantrekkelijker voor de transportsector zoals taxi’s, bestelbussen en vrachtwagens.

Meerdere locaties kleuren groen-geel

Het is alweer het derde snellaadstation van LEAP24. In Almere en Rotterdam zijn er eerder dit jaar soortgelijke snellaadstations geopend. Voor begin 2023 staan Hoogeveen en Zaandam in de planning om officieel geopend te worden en er zijn al bouwwerkzaamheden in Delft en Nijmegen. Het aantal snellaadpunten voor grote en kleine voertuigen zal de komende jaren flink uitgebreid worden. LEAP24 kleurt daarmee Nederland met groen en geel.