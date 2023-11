Op 9 november vierde LEAP24 de officiële opening van hun snellaadstation op het bedrijventerrein de Lus in Schagen. Hans Heddes, wethouder duurzaamheid, mobiliteit en openbare ruimte van de gemeente Schagen en Pelle Schlichting, medeoprichter van LEAP24, verrichtten de feestelijke openingshandeling bij één van de zes 160kW-snelladers.

Zero Emissie Zone ambities in Noord Holland.

Het snellaadstation van LEAP24 draagt bij aan de realisatie van emissievrije mobiliteit in Schagen en de gehele provincie Noord Holland. Gemeentes Hoorn, Zaanstad, Haarlem en Amsterdam voeren per 1-1-2025 een zero emissie zone in voor het stadscentrum. Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s vanaf die datum uitstootvrij moeten zijn.

LEAP24 maakt het voor Schaagse ondernemers mogelijk om de overstap naar elektrisch vervoer te maken. Gelegen aan de Lus in Schagen, beschikt het station over zes snelladers van 160kW, waardoor elektrische voertuigen snel kunnen laden en weer snel inzetbaar zijn. De ruime parkeervakken zorgen ervoor dat Trucks, bedrijfswagens maar uiteraard ook personenauto’s makkelijk bij de laders terecht kunnen.

Groenere toekomst voor bedrijven

Pelle Schlichting, oprichter van LEAP24, benadrukt het belang van het nieuwe snellaadstation in de gemeente Schagen: “We zijn verheugd om ons nieuwe snellaadstation in Schagen te openen. Het is een volgende mijlpaal in onze missie om duurzame mobiliteit te bevorderen en elektrisch rijden te stimuleren. Met de strategische ligging in Schagen en nabij belangrijke doorgangswegen voor de gehele provincie Noord-Holland dragen we bij aan een schonere en groenere toekomst voor bedrijven en individuele gebruikers van elektrische voertuigen.”

Het snellaadstation in Schagen sluit naadloos aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Schagen die tot doel heeft de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Met de opening van het snellaadstation zet LEAP24 een belangrijke stap in het ondersteunen van de zero emissiezones en het stimuleren van duurzame mobiliteit in Schagen.

Wethouder Hans Heddes spreekt zijn waardering uit voor de inzet van LEAP24 en het belang van het snellaadstation voor de duurzame mobiliteit in Schagen “we vinden het erg belangrijk om het aantal laadpunten in onze gemeente uit te breiden en om andere vormen van duurzaam laden te stimuleren onder onze inwoners en ondernemers” Aldus Wethouder Heddes.

Dankzij de nabijheid van belangrijke logistieke routes is het snellaadstation ideaal gelegen om aan de groeiende behoefte aan laadmogelijkheden te voldoen. Bedrijventerrein Lagendijk-De Lus is een belangrijk industriegebied met diverse bedrijven en logistieke activiteiten. Het snellaadstation van LEAP24 vormt een belangrijk onderdeel in het realiseren van een duurzamere en schonere leefomgeving in Schagen.