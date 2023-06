“Achter de beste chips, zitten de beste aardappels”, zo luidt de slogan van de nieuwe zomercampagne van Lay’s. Met deze campagne wil Lay’s haar consumenten bewust maken van de duurzaam geteelde* 100% kwaliteitsaardappels* die worden gebruikt voor het maken van hun favoriete chips. Een groot deel van deze aardappels worden in Nederland geteeld. De rest komt uit andere West-Europese landen zoals België en Duitsland. De campagne heeft als doel de consument te laten zien hoe de kwaliteit van het niet-zo-geheime ingrediënt – de aardappel – wordt gewaarborgd.

Niet zomaar chips

Lay’s zijn niet ‘zomaar’ chips. Ze zijn zoveel meer. Alles begint bij de teelt van de aardappels, waarbij regeneratieve landbouw via het PepsiCo Sustainable Farming Program een belangrijke rol speelt. Zo ondersteunt PepsiCo de telers door onder andere gewasrotatie en groenbemesting; het land ligt nooit braak en de grond blijft zo gezond mogelijk. Om de uiteindelijke kwaliteit te garanderen, worden meer dan 18.000 kwaliteitschecks per jaar uitgevoerd voordat de aardappels in de fabriek terechtkomen. En ook in de fabriek worden continu kwaliteitschecks gedaan. Met de nieuwe campagne wil Lay’s dit op een interactieve manier aan de consument overbrengen.

Rozanne Drost, Sustainability Sr. Manager bij PepsiCo: “We zetten ons met het PepsiCo Positive (pep+) team dagelijks in voor duurzamere landbouw, samen met onze telers. Al sinds 2020 worden als resultaat daarvan al onze aardappels duurzaam* geproduceerd in Nederland. Een mooie stap in de juiste richting, maar we weten ook dat we nog een weg te gaan hebben. Ik ben verheugd dat we met deze campagne letterlijk een kijkje in onze keuken kunnen geven, en kunnen laten zien hoe hard we samen met onze telers werken aan een duurzamere toekomst en natuurlijk de lekkerste chips!”

Achter de beste chips…

De campagne wordt verder uitgerold door middel van een nieuwe TVC, digital (OLV & Social) (D)OOH, shopfloor communicatie, PR en influencer marketing. Schatzoekers kunnen hun hart ophalen – verspreid door supermarkten in heel Nederland worden tien gouden chipjes in de zakken naturel, paprika, cheese onion (200 en 300gr) en pickles (200gr) verstopt. De gelukkige vinder wint € 10.000,00. Met een elektrische waardetransport truck trekt Lay’s het land in voor een sampling activatie om de consument te enthousiasmeren op jacht te gaan naar de gouden chipjes. Met PR en influencer marketing deelt Lay’s meer inzicht in de teelt van de aardappelen en de duurzame landbouwpraktijken, direct bij de bron op het land van de Nederlandse telers.

* Lay’s verkrijgt aardappelen rechtstreeks van telers via het PepsiCo Sustainable Farming Program, waarbij de beste landbouw methodes worden versterkt en ecologische, sociale en economische criteria worden opgevolgd. Gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie.