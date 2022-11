Op 16 november tekenden 31 ketenpartijen een convenant waarin zij toezeggen volledig over te gaan op biologische robuuste aardappelrassen. In plaats daarvan gaan 7 supermarkten robuuste aardappelrassen aanbieden die bestand zijn tegen aardappelziekte Phytophthora, die in natte zomers grote schade aan kan richten. Met de transitie naar 30 nieuwe robuuste rassen is de boer beschermd tegen dit financiële risico. De nieuwe aardappelen zijn niet duurder en op lange termijn wellicht zelfs goedkoper, indien dit zal leiden tot een stabielere oogt.

7 retailers, waaronder Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl, Ekoplaza, Odin en Superunie committeren zich vandaag aan de promotie en verkoop van de robuuste aardappelrassen, met als doel om binnen vijf jaar alleen nog robuuste aardappels aan te bieden in het biologische assortiment. Daarnaast vragen zij toeleveranciers om voor verwerkte aardappelproducten, zoals chips, friet en aardappelschijfjes, ook te kiezen voor de robuuste rassen. Naast retailers tekenen ook 7 partijen die aan supermarkten leveren, 11 kweekbedrijven en 6 telersverenigingen.

De robuuste rassen die in de plaats komen zijn nog minder bekend, maar niet minder van kwaliteit. Door het grote aanbod van robuuste rassen is er genoeg keuze in smaak, kleur en structuur. De aardappelen zijn niet duurder en mogelijk op lange termijn zelfs goedkoper, wanneer dit leidt tot stabielere opbrengsten.

2016 was een heftig Phytophthora jaar, waarin veel biologische boeren hun opbrengsten gemiddeld van zo’n 40 ton naar 22 ton zagen afnemen. Een enorme financiële tegenslag. Zonder de transitie naar robuuste rassen lopen boeren dus het risico op 30-50% vermindering van hun opbrengsten.

De volledige transitie is niet alleen goed nieuws voor de biologische boeren, maar ook voor de gangbare sector. Door te kiezen voor deze rassen kunnen boeren hun pesticidengebruik met 50% verminderen. Ook het kopergebruik dat eerder werd gebruikt om Phytophthora te onderdrukken, hoeft nu niet meer te worden ingezet. Koper is slecht voor het bodemleven.

“Het werd hoog tijd voor deze stap. De sector heeft de afgelopen jaren hoog ingezet op de ontwikkeling van resistente aardappelrassen, dat is dan ook de reden dat we nu volledig over kunnen op robuuste teelt. Dat betekent ook dat de consument nu aan zet is. Die kan de boer steunen door voor een biologische aardappel te kiezen,” aldus Michaël Wilde, directeur Bionext.

Volgens het RIVM eten we in Nederland gemiddeld 72 gram aardappel per dag, dat is zo’n 26,3 kg per jaar. Jaarlijks consumeren we in Nederland zo’n 454 miljoen kg aardappelen. De aardappel is nog steeds een van de belangrijkste teelt in de Nederlandse akkerbouw. In 2020 waren er 9.300 gangbare aardappeltelers, waarvan 262 biologisch. Nederland heeft 163.500 ha aardappelen teelt, waarvan 1,25% biologisch, zo’n 2.054 ha (CBS, 2020). Goed voor ruim 70.000 ton biologische aardappelen, waarmee 14% van de Nederlandse markt kan worden voorzien.