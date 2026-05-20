Tijdens de World Hydrogen Summit 2026 in Rotterdam is het nieuwe samenwerkingsverband LAUNCH2 officieel gestart. Havenbedrijf Rotterdam, de gemeenten Rotterdam en Schiedam, Provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter, TU Delft, TNO en Smart Delta Drechtsteden slaan de handen ineen om waterstofinnovatie sneller mogelijk te maken.

LAUNCH2 bundelt de inzet van publieke partijen en kennisinstellingen om de ontwikkeling van waterstofketens in de regio gerichter en effectiever te ondersteunen. Bedrijven kunnen bij LAUNCH2 terecht voor ondersteuning bij het vinden van partners, toegang tot kennis, infrastructuur en mogelijkheden voor testen en opschalen. Het doel is om daarmee de positie van Rotterdam als Europese waterstofhub te versterken.

Concreet betekent dit dat LAUNCH2:

bedrijven, overheden en kennisinstellingen verbindt;

innovatie en opschaling ondersteunt;

kennis en contacten deelt;

het regionale waterstofnetwerk versterkt.

Voorbeelden van initiatieven die binnen deze aanpak worden ondersteund zijn de FLIE‑pilothal SubZero Rotterdam voor industriële elektrificatie en de ontwikkeling van een circulaire ijzerbrandstoffaciliteit door RIFT in Rotterdam. Zo is op 1 april de huurovereenkomst voor de pilothal ondertekend door PlatformZero en TNO, waarbij Havenbedrijf Rotterdam als investeerder en facilitator was betrokken en de provincie Zuid-Holland subsidie verstrekte voor de benodigde infrastructuur. Voor RIFT droeg InnovationQuarter via Energietransitiefonds Rotterdam bij aan de financiering van pilotfase naar commerciële realisatie.

LAUNCH2 brengt bestaande initiatieven in de regio met elkaar in verbinding en wil zorgen voor meer samenhang en versnelling.

Foto: Van links naar rechts: Maarten Burggraaf (Drechtsteden), Robert Simons (Gemeente Rotterdam), Frans Hamerslag (Gemeente Schiedam), Arne Weverling (Provincie Zuid-Holland), Pauline Herder (TU Delft), Lars Crama (InnovationQuarter), Nico van Dooren (Havenbedrijf Rotterdam), Martijn de Graaff (TNO) en Maaike van Asten (Gemeente Rotterdam). Foto: Marc Nolte