Landal GreenParks plant samen met Landlife Company 3.600 bomen

Landal GreenParks heeft in de omgeving van Biddinghuizen 550 bomen geplant om CO2 te compenseren. De bomen maken deel uit van in totaal 3.600 bomen die in dezelfde periode op andere plaatsen worden geplant.Met de bomenplantactie wil de vakantieaanbieder positieve aandacht voor haar duurzaamheidsbeleid genereren. De bomen worden geplant in samenwerking met natuurherstelorganisatie Land Life Company. LandLife Company plantte al bijna een miljoen bomen wereldwijd. Dit is de eerste keer dat de organisatie bomen plant in Nederland.

Landal wil niet alleen haar CO2-uitstoot compenseren, maar wil ook investeren in de goede natuur. Daarom zijn 3.600 bomen aangeschaft in Nederland. De uitvoering, voorbereidende werkzaamheden en nazorg worden verzorgd door Staatsbosbeheer.

“Landal GreenParks is hard op weg om haar klimaatdoelstellingen in 2030 te halen,” aldus algemeen directeur Dirk Anbeek. “We willen dan volledig klimaatneutraal opereren en we zetten elk jaar de nodige stappen om dichterbij ons klimaatdoel te komen. Bovendien integreren we duurzaamheid als onderdeel van de vakanties van onze gasten. We laten hen de natuur beleven, zodat zij het bewustzijn van onze leefomgeving en de liefde voor de natuur mee naar huis nemen. Ons doel is onvergetelijke vakanties met een positieve impact. Samen met drieduizend collega’s, partners en leveranciers werken we dagelijks actief aan de versnelling.”

“Ons doel met Land Life Company is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het herstellen van natuur wereldwijd. Hiervoor zetten we grootschalige projecten op in onder andere Spanje, de VS en Australië. Met onze Nederlandse wortels is het voor ons heel bijzonder om samen met Landal GreenParks onze eerste boom in Nederlandse grond te planten”, aldus Jurriaan Ruys CEO Land Life Company.

Landal GreenParks heeft doelstellingen geformuleerd om haar energiemix te vergroenen. Het energie-verbruik van de Nederlandse en Duitse parken is inmiddels 100% CO2-neutraal gemaakt met groene stroom uit lokaal opgewekte nationale wind- en waterkracht. Dit jaar wordt een flinke uitbreiding van het zelf opwekken van energie door middel van zonnepanelen gerealiseerd.

