Landal GreenParks doneert bomen voor nieuw bos bij Weert

Als onderdeel van het duurzaamheidsprogramma om in 2030 klimaat-neutraal te zijn, doneert Landal GreenParks de komende drie jaar bomen die worden aangeplant in de omgeving van Weert, direct grenzend aan de Laura bossen. Hier beheert Natuurmonumenten ruim 1.000 hectare natuur- en bosgebied, waar voormalige akkerbouwkavels middels een herbebossingsproject worden omgevormd tot bos. Uiteindelijk vormen de geplante bomen het Landal GreenParksbos. Een team van Natuurmonumenten heeft met het duurzaamheidsteam van Landal GreenParks onlangs de eerste boom geplant en het startsein gegeven voor het project.

In totaal wordt het Landal GreenParksbos ruim zes hectare groot; oftewel een oppervlakte van ruim dertien voetbalvelden. Waar voorheen mais of gras groeide ontstaat straks een ruig bos, waarmee in feite daadwerkelijk ruimte teruggegeven wordt aan de natuur. Zo’n aaneengesloten bosgebied kan een rol spelen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Hierbij valt te denken aan de opvang en het vasthouden van water, het temperen van hitte, de opname van stikstof en het verminderen van CO 2 in de atmosfeer. Voor de boomaanplant worden hoofdzakelijk inheemse, autochtone boom- en struiksoorten gebruikt om het bos zo sterk mogelijk te maken. Ook worden er enkele soorten geplaatst die iets minder water en iets meer hitte kunnen verdragen om het bos ook toekomstbestendig te maken.

“Als Landal GreenParks hebben we een ambitieus duurzaamheidsprogramma. Elk jaar maken we stapjes op weg naar ons doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. We investeren in groene initiatieven, projecten en partnerschappen en ondersteunen de biodiversiteit van de natuur en de directe omgeving van onze vakantieparken, door zelf bomen te planten of bloemenweides aan te leggen. Natuurbehoud, herstel en educatie zijn gemeenschappelijke delers voor Natuurmonumenten en Landal. Het mooie van dit project is akkerbouwgrond echt teruggegeven wordt aan de natuur en ik ben super blij dat we ook hier samen met Natuurmonumenten mogen optrekken. ” aldus Jerôme de la Chambre, manager sustainability bij Landal GreenParks. “Daarnaast richten we ons op de verduurzaming van energie op de parken, duurzaam bouwen en op een actief hergebruik- en afvalreductiebeleid.”

Partnership met succesvolle projecten

Landal GreenParks en Natuurmonumenten hebben al ruim vijftien jaar een strategisch partnerschap. Samen ontwikkelden beide organisaties vele succesvolle projecten, waaronder diverse boomplantevenementen, natuureducatie, en een (met de Sponsorring 2019 bekroonde) wildebloemencampagne om aandacht te vestigen voor biodiversiteit in de natuur. Landal GreenParks is trotse hoofdsponsor van OERRR, het jeugdprogramma van Natuurmonumenten. In Duitsland lopen vergelijkbare projecten met de organisatie Baumgeben en in Denemarken is Landal betrokken bij de ontwikkeling van het Vlinderbos.